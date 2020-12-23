別人點光明燈 高雄新上國小為防疫與兒福點「公民燈」

高雄市新上國小全校師生今天展現感恩公益之心，為防疫與兒童福利點上一盞溫暖的「公民燈」，代表善盡當代公民責任。小朋友們想點子募款，捐給學校的愛心基金，還有伊甸基金會、華山基金會、世界展望會與小天使家園等弱勢團體。

民間祈福總在歲末新年點「光明燈」，新上國小點的是有趣的台語諧音「公民燈」！校長王彥嵓表示， 2020對全球來說是嚴峻的一年，台灣雖相對平和但也無法置身事外，因此在今年歲末時刻，學校擴大舉辦聖誕祈福點燈活動。今年的祈福慶典以「感恩公益」為核心主軸，在新冠肺炎疫情，感謝辛勞防疫人員與公益團體的付出，並為兒童福利祝願、募集資源，擴大捐助社福團體與愛心基金。

新上國小家長會長黃弘毅帶著整個家長會，從布置大型耶誕樹及祈福卡、協助募款等，都展現了超暖心的一面。各班師生也動了起來，孩子們奉獻自己的零用錢，更有許多老師帶領孩子種植蔬果義賣。教師賴秋江和學生自行蜜釀自己種的番茄上網標售，一顆顆嬌鮮番茄泡在蜜汁裡格外誘人，一上市標金就節節上升，立即完售，所得也全部捐公益與支持活動。