台南市國中數學競賽最大「嬌」點 聖功女中奪銀

台南市國中數學競賽成績出爐，天主教聖功女中學生蘇詠云拿下銀牌，是金銀銅牌獲獎名單中一大「嬌」點。她說，最喜歡數學，因為數學不用背誦。

校長鄭麗蓉表示，蘇詠云等學生通過初賽後，老師就特別設計「數學競賽每日一題」讓同學臨場發揮，同時利用假日到校寫競賽考古題，因蘇詠云解題速度快，老師對她的突出表現印象深刻。

蘇詠云個性內向文靜，在各科成績均有優異表現，平日熱愛解決數學難題，導師形容她是天生對數學敏銳度極佳的孩子，話不多，但教同學解題時卻耐心十足。

鄭麗蓉說，聖功女中的數學教學著重提升邏輯及分析理解能力，教師群共備設計主題式課程，引導學生對數學及其他領域的複雜問題，做多元層面的思考。