聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市國中數學競賽最大「嬌」點 聖功女中奪銀
台南市國中數學競賽成績出爐，天主教聖功女中學生蘇詠云拿下銀牌，是金銀銅牌獲獎名單中一大「嬌」點。她說，最喜歡數學，因為數學不用背誦。
校長鄭麗蓉表示，蘇詠云等學生通過初賽後，老師就特別設計「數學競賽每日一題」讓同學臨場發揮，同時利用假日到校寫競賽考古題，因蘇詠云解題速度快，老師對她的突出表現印象深刻。
蘇詠云個性內向文靜，在各科成績均有優異表現，平日熱愛解決數學難題，導師形容她是天生對數學敏銳度極佳的孩子，話不多，但教同學解題時卻耐心十足。
鄭麗蓉說，聖功女中的數學教學著重提升邏輯及分析理解能力，教師群共備設計主題式課程，引導學生對數學及其他領域的複雜問題，做多元層面的思考。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言