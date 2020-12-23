書法家蕭季慧送藝術慶耶誕 師生見左右開弓直呼好厲害

知名雙管書法家蕭季慧與妻子蘇秋夏，今天到高雄大樹區溪埔國小「2020耶誕送暖」活動現場揮毫。蕭左右開弓，揮筆立就，讓師生嘆為觀止，小朋友瞪大眼睛說：「蕭爺爺有夠厲害！」

溪埔國小校長洪婉茹表示，溪埔校友會去年成立，很感謝創會暨第一屆校友會理事長黃秀霞和校友們，對母校貢獻良多，還特別邀請蕭季慧大師帶給師生藝文饗宴，非常具有教育意義。

高雄女中退休校長黃秀霞感念母校栽培之恩，義不容辭號召校友們創立校友會。去年適逢溪埔國小創校80周年校慶，校友會特別致贈母校智慧勤學園區，屹立校園中的石頭上雕刻「智慧」、「勤學」，就是出自蕭季慧之手，今天校友會專程邀請蕭大師現場揮毫，希望小學弟妹們能親近大師的風采與風範。

蕭季慧在現場寫下「忠孝仁愛信義和平」、學校願景「健康活力人文創新」、代表五力意涵與大樹荔枝的「荔」字以及春聯，尢其在書寫「荔」字時，大師特別展現力透紙背的功力，二個荔字精彩呈現，博得現場師生滿堂彩！