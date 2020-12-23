就是愛動物 花農徐凡鈞特殊選才榜首錄取中興動物系

國立花蓮高農3年級學生徐凡鈞，從小家中貓狗環繞，造就她愛動物的天性。3年前會考成績原本可上花蓮女中，她卻選擇花農畜牧保健科，在校期間主動報名夜間、假日加強班，暑假還到動物醫院、屏科大實習，並以「智慧AI寵物旅館」韓得韓國WICO世界發明創新競賽金牌，今年透過特殊選才管道，第一名錄取國立中興大學動物科學系。

徐凡鈞說，國中階段原本對未來很迷茫，在技職博覽會接觸到花農畜保科，覺得「這就是我想要的」，雖然國中會考1A4B可上普通高中，但她喜歡實作，以第一志願進入花農。

高職3年她過得十分充實，平日晚、六日有加強班，升高二、高三暑假還分別到動物醫院、屏東科技大學動物科學與畜產學系實習，自我要求非常高。

去年徐凡鈞與學姐傅竹迎組隊，在當時教務主任、現任秘書陳凱群指導下，參加韓國WICO世界發明創新競賽，以作品「智慧AI寵物旅館」贏得金牌，此外她也在準備資料報名中興大學特殊選才的同時，一邊備戰全國技藝競賽，贏得優勝。

徐凡鈞說，就讀花農後，才知道隨著飼養技術的進步，畜牧業「不是在很髒的環境辛苦的工作」，她尤其喜歡「飼料作物」課程，學習如何辨識飼料與牧草特徵。

中興大學動物科學系開辦特殊選才，徐凡鈞和全台高中、高職生一同競爭，第一階段書面審查先篩出20人進入二階面試，20個人再競爭3個名額，上周放榜，她以第一名錄取。

徐凡鈞說，獸醫要和人接觸，相較之下自己還是比較喜歡飼養、照顧動物；錄取中興大學動物系很開心，要準備加強學科，未來希望成為動物園的保育員。