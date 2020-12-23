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就是愛動物 花農徐凡鈞特殊選才榜首錄取中興動物系

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞自我要求高，透過特殊選才管道，以第一名錄取中興大學動物科學系。記者王燕華／攝影
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞自我要求高，透過特殊選才管道，以第一名錄取中興大學動物科學系。記者王燕華／攝影

國立花蓮高農3年級學生徐凡鈞，從小家中貓狗環繞，造就她愛動物的天性。3年前會考成績原本可上花蓮女中，她卻選擇花農畜牧保健科，在校期間主動報名夜間、假日加強班，暑假還到動物醫院、屏科大實習，並以「智慧AI寵物旅館」韓得韓國WICO世界發明創新競賽金牌，今年透過特殊選才管道，第一名錄取國立中興大學動物科學系。

徐凡鈞說，國中階段原本對未來很迷茫，在技職博覽會接觸到花農畜保科，覺得「這就是我想要的」，雖然國中會考1A4B可上普通高中，但她喜歡實作，以第一志願進入花農。

高職3年她過得十分充實，平日晚、六日有加強班，升高二、高三暑假還分別到動物醫院、屏東科技大學動物科學與畜產學系實習，自我要求非常高。

去年徐凡鈞與學姐傅竹迎組隊，在當時教務主任、現任秘書陳凱群指導下，參加韓國WICO世界發明創新競賽，以作品「智慧AI寵物旅館」贏得金牌，此外她也在準備資料報名中興大學特殊選才的同時，一邊備戰全國技藝競賽，贏得優勝。

徐凡鈞說，就讀花農後，才知道隨著飼養技術的進步，畜牧業「不是在很髒的環境辛苦的工作」，她尤其喜歡「飼料作物」課程，學習如何辨識飼料與牧草特徵。

中興大學動物科學系開辦特殊選才，徐凡鈞和全台高中、高職生一同競爭，第一階段書面審查先篩出20人進入二階面試，20個人再競爭3個名額，上周放榜，她以第一名錄取。

徐凡鈞說，獸醫要和人接觸，相較之下自己還是比較喜歡飼養、照顧動物；錄取中興大學動物系很開心，要準備加強學科，未來希望成為動物園的保育員。

花農校長梁宇承說，為順利銜接大學課程，學校已擬妥計畫，要為凡鈞加強國、英、數、化學等科別。同樣是興大動物系畢業的畜保科主任李佩昭建議小學妹凡鈞利用這段時間加強普通化學、物理、英文、微積分等科目，打好基礎迎向大學生活。

花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞（右２）透過特殊選才管道，以第一名錄取中興大學動物科學系，校長梁宇承（左）、科主任李佩昭（左2）與秘書陳凱群都說讚。記者王燕華／攝影
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞（右２）透過特殊選才管道，以第一名錄取中興大學動物科學系，校長梁宇承（左）、科主任李佩昭（左2）與秘書陳凱群都說讚。記者王燕華／攝影
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞（右）喜歡動物而選讀花農，在校期間不論讀書、實作，都非常認真。圖／花蓮高農提供
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞（右）喜歡動物而選讀花農，在校期間不論讀書、實作，都非常認真。圖／花蓮高農提供
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞喜歡動物而選讀花農，在校期間不論讀書、實作，都非常認真。圖／花蓮高農提供
花蓮高農畜保科3年級的徐凡鈞喜歡動物而選讀花農，在校期間不論讀書、實作，都非常認真。圖／花蓮高農提供

中興大學

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