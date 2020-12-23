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種樹保「瓶」安 瑞芳國小耶誕點燈推環保

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳國小舉辦的耶誕點燈儀式，利用手工環保瓶燈，美麗光影讓種樹活動既絢麗又溫馨。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國小舉辦的耶誕點燈儀式，利用手工環保瓶燈，美麗光影讓種樹活動既絢麗又溫馨。 圖／觀天下有線電視提供

國際獅子會300B2區第十二分區為推廣種樹愛地球，在瑞芳國小種下台灣原生種苦楝樹，今年再度帶來櫻花樹讓學校可以欣賞到更多美麗花卉，瑞芳國小今(23)日舉辦的耶誕點燈儀式，利用手工環保瓶燈，美麗光影讓種樹活動既絢麗又溫馨。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，瑞芳國小將在明年5/1辦理盛大的120周年校慶，今年則陸續舉行校慶前置活動，包括先前的小勇士路跑賽、三代校友回娘家等精彩活動，今日特別感謝國際獅子會300B2區第十二分區與瑞芳老街文化觀光推廣協會，一同支持「種樹保瓶安」活動，希望在耶誕節前夕，大家一同種下櫻花樹，點亮瓶燈祈福。

繽紛的彩繪瓶燈，不僅是瑞芳老街協會向清潔隊索取的回收物再利用，更象徵著古早礦村瓶瓶罐罐的醬菜文化，一盞盞瓶燈掛在電梯入口上方，彩色LED燈加上絢麗的玻璃透射，耶誕氛圍浪漫又溫暖，接著大家來到操場邊，為櫻花樹苗找新家挖坑，種下時也不忘朗誦祈福，希望大家新一年幸福平安。

國際獅子會300B2區協調長黃惠玲表示，今天國際獅子會300B2區第十二分區，包括方鑫獅子會、瑞芳獅子會、深碇獅子會、中興獅子會等獅友們一同參與，而瑞芳國小平時就有栽培小農夫社團，由一對志工老師李淑慧、蔡進興共同愛心授課，教導孩子如何種植、親近鄉土，相信孩子們會好好呵護樹木與校園，也期望櫻花樹盡快適應環境，早日綻開粉色花瓣。

瑞芳 櫻花 老街

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