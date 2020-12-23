鄧公國小英語公開觀課 要讓學生樂於學習

新北市淡水區鄧公國小在109學年度正式加入創新英語實驗學校，有外籍教師的加入，希望營造更好的英語學習環境，學校舉辦一個公開課程學習觀摩活動，市議員鄭宇恩、老師們也出席，希望用趣味式引導教學方式，讓學生更樂於學習。

自108課綱開始實施以來，鄧公國小每位教師都要進行校內公開觀課，鄧公國小校長謝芳儒表示，老師的教學精進，最受益的是學童，鄧公的優良傳統，每學年都有教師代表進行教學觀摩，透過學年、領域共同備課與觀課、議課，精進教學，對此市議員鄭宇恩也出席一起來觀摩，希望為學校爭取更多資源。

以英語教學為例，鄧公國小英語教師與行政團隊，進行彈性小班分組教學，市議員 鄭宇恩表示，這樣的做法讓學童在有趣新鮮的學習環境下，更能夠激發他們的學習興趣。老師們透過共同備課，一起討論教學的內容，共同為孩子們設計更好的課程，跳脫以往制式的上課方式，在進行教學設過程當中，可以有不同面向的考慮，校方也希望在教學觀摩活動當中，學生能夠有更好的學習環境。