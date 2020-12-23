台中捷運綠線通車當主題 僑泰高中設計群專題展好吸睛

僑泰高中廣設、多媒體科昨天在舉辦年度專題製作成果展，參展學生發揮創意，近期最夯的台中捷運綠線通車拿來當主題，推出「中捷擬人」，以幽默的方式宣導搭乘捷運的規則；也有學生推出「騷人墨客」，介紹客家文化、建築、飲食與傳統歌謠，展現同學的創意與扎實的設計能力。

專題製作成果展是設計群師生的年度盛事，廣設科與多媒體科4個班、三年級學生參加，除展出三年級學生專題作品，也邀請到鄰近大學20多位教授共同參與，提供專業指導，開幕典禮中，嘉賓更將漸層色紙飛機擲向空中，象徵夢想出發，也鼓勵同學勇敢邁向未來。

今年設計群專題製作成果展主題訂為「青春好漾」，除採用young（漾）的諧音，取「年輕」的意涵，並營造水波蕩漾的意象，洋溢優美的藝術氣息。展覽中的作品橫跨文創商品、視覺設計、包裝設計、動畫設計、動漫創作、角色設計、創意影片等不同面相，展現年輕人對社會時事語彙以及年輕流行趨勢的敏感度。

參展作品「中捷擬人」，以台中捷運綠線通車為主題，擬人化角色介紹路線中重要的觀光景點及古蹟；「騷人墨客」以清新繪畫的方式，介紹客家文化、建築、飲食與傳統歌謠。其他也包含健康、原住民、海洋生態等不同議題的作品，主題多元豐富，充分展現同學的創意與扎實的設計能力。