彰化縣偏鄉王功國小夏日樂學玩出興趣 今發表成果

彰化縣王功國小107學年度下學期舉辦寒假冬令營，意外得到學童和家長的熱烈回應，學校再接再厲，去年續辦STEAM課程，引導孩子動手做，從中培養解決問題的能力，成果獲得肯定，今天教學團隊帶著4名學童北上教育部參加「109年夏日樂學紀錄片暨成果發表記者會」，分享學習成果。

王功國小表示，學校位在台灣「珍珠蚵」的故鄉，雖然人文、漁村風光和濕地自然生態豐富，校園環境清幽、教學設備新穎，可當作孩子的最佳戶外教室，可是傳統產業沒落，人口外移嚴重，家長無力照顧學生學習，學生也無心於學習過程，使得教學團隊面臨嚴重的考驗。

王功國小對外爭取資源，對內教學團隊積極從課程結構、教學創新改變，共備課程解決教學困境，幫助學生能多元展能，並加強結合社區，共同提升王功在地文化的認知與轉變，經過4年多的耕耘，逐漸展現成果。

校長謝格倫說，106學年度寒假校內具備自然科相關背景的老師，嘗試在寒假開設科學營隊，採用整合STEAM的理念，統整科學、技術、工程、藝術；107學年度學校申請教育部國教署「夏日樂學」計畫，補助款挹注外聘各種領域講師，例如彰師大團隊、國立永靖高工、草湖國中、台中潭秀自造教育中心等專業師資，幫助王功孩子接觸到更多元化的STEAM課程。

108課綱強調以「自發、互動、共好」為理念，王功國小課程規畫繼續以整合性STEAM課程為主，學童在過去的學習基礎上培養「有禮、積極、熱情」，展現「知-行-思」學習歷程，得到家長和社區民眾的好評。