紙風車幻想曲串連好劇 25日來公館國小一次看得夠

「紙風車368兒童藝術工程」列車12月25日晚上7點開到苗栗縣公館國小，演出「紙風車幻想曲」，串連「唐吉軻德」、「起床號」等精彩戲碼，70分鐘一次看個夠，紙風車邀請親子戴口罩來觀賞。

紙風車這場公館國小演出，集結南山人壽永興通訊處及全台捐款的心意，並獲得苗栗縣政府教育處、文化觀光局、公館國小支持，學校免費提供場地，紙風車希望帶給親子一個美好驚奇的夜晚，及難忘的童年回憶。

紙風車指出，「紙風車幻想曲」由劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，進入巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像，將日常生活中有趣的題材，藉由舞蹈、音樂，變成藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇。

全劇由「唐吉軻德」開場，「起床號」帶來爆笑的賴床大戰，還有導演吳念真第一次獨自旅行的故事「八歲一個人去旅行」，演員手操布偶，以投影片及真人穿插呈現精彩片段，還有「動物運動大賽」、「黑光幻想曲」，隨著不同的拼湊，滿足天馬行空的想像。