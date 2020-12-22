國中小夏日樂學計畫 2萬學生參與再創新高

為讓孩子暑假學習不中斷，教育部連續六年推動夏日樂學計畫，至今已累計近7萬5千名學生參與，今舉行成果發表會。彰化王功國小教導學生學習程式語言；台東大南國小以東魯凱族傳統文化特色課程為主題，學習部落生態、無炊具野炊、月桃編織；高雄那瑪夏國中也以布農族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族三大族群為主題，邀在地耆老當講師，讓不同族群的原住民學生跨文化學習。

教育部夏日樂學計畫，補助國中小每年暑假規畫2至4周課程，又分為「本土語文活動課程」，提供學生沉浸式學習語文的機會，以及「整合式學習方案」，由學校依據學生需求，規畫在地化課程兩大類。今年共計695校、863班、2萬餘位學生參加，人數翻倍成長。

教育部國教署復署長許麗娟表示，6年前推動只有235班，去年有700多班，今年已經到863班，顯見不少學校老師願意替學生規畫豐富的暑假生活。今年委外拍攝紀錄片，記錄夏日樂學活動的美好。

彰化王功國小已經連續2年推動夏日樂學，王功國小校長謝格倫表示，學校位處篇鄉，有感於學生缺乏程式語言與科技刺激，藉由暑期課程教導學生學習運用mblock5程式，操控Brain Go小車運行，並結合機電以主機板與觸控式鍵盤組裝，製作透過密碼及感應卡打開的「brain go感應寶箱」。

高雄那瑪夏國中多為原住民學生，那瑪夏國中校長洪自強表示，學校以布農族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族三大族群為主題，邀在地耆老當講師，藉由四周個夏日課程，傳承原住民族文化與技藝，也帶著孩子到河裡溯溪，上山採竹筍、編織雨衣，讓學生學到族群語言，也透過活動讓孩子了解祖先的傳統技藝。

新北市萬里國小主打「瑪鋉溪的秘密」，學生今也上台分享，他們製作蟹籠，到瑪鋉溪抓螃蟹、玩水，回教室後也用保麗龍、輕黏土、壓克力顏料製作瑪鋉溪上、中、下游的模型，不僅學習保護生態環境，也走出教室，實地到現場觀察。