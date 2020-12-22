元智大學人社英專班 送聖誕溫暖到桃園市保生國小

元智大學人文社會學院英語專班今天表示，上周到桃園市保生國小舉辦「2020聖誕英你而溫暖」聖誕活動，以英語帶動遊戲，讓小朋友學習有趣的英文，體驗國際化，學童除了玩得開心，也學會實用的英文單字、片語，為偏鄉孩童擦亮英語學習之路。

人社英專班主任中澤一亮表示，英專班第3年到保生國小送聖誕溫暖及禮物給學生，由來自不同國家的英專班學生參與，學童能接觸外國學生開拓視野、增廣見聞。

外籍教師雷傑來自瓜地馬拉教設計電腦繪圖，十幾年來在課堂上鼓勵學生發想，運用電腦繪圖技巧設計別具心裁的卡片，發揮愛心關心周遭孩童。他表示，活動的初衷是讓元智外籍生到偏鄉送聖誕溫暖，前兩年以帶給孩子們娛樂為主，今年加入英語學習，設計不同的遊戲，以分組的方式在歡樂中學習英文，短短一個上午，保生國小學童除了歡笑，還學習實用的英文單字，為學英語紮根。

中澤一亮感謝保生國小校長、學生和家長們的支持，也稱許元智英專班學生無私的奉獻。他說活動將持續舉辦，也打算擴展成「英語營」，讓受益者不僅是小學生，也讓元智的學生們在課本以外的領域，學習時間管理和組織技能。