建功百年老校近億元整建新里程碑 留老樹種草皮添綠意

百年老校苗栗市建功國小老舊校舍，9000多萬元整建工程，今天完工啟用，校方特別保留中庭球場2棵老茄苳，水泥地種草皮，學校增添綠意，校長劉淑媛期許新的里程碑，師生會更加努力，爭取更好表現，優良傳統下，邁向卓越！

建功國小創校124年，部分校舍屋齡逾60年，耐震係數未達標準，學童上課安全堪慮，去年1月間動土，總經費9405萬元整建，新校舍連同多功能教室-奇幻悅讀館、非營利幼兒園，今天辦理落成剪綵及揭牌，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及立委徐志榮太太王慧珍等人到場。

新建校舍表現「大鵬展翅、百年樹人」空間概念，以客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板，藍衫花布的客家文化語彙及大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌；奇幻悅讀館由協和慈善基金會董事長林光清、林光瑩兄妹捐資150萬建置設施，以「遨遊書海、夢想飛翔」為設計理念。

非營利幼兒園裝修工程由以「尚學趣」為設計理念，暖色調的桐花重塑大門意象，採用虛實綠籬，建置自然友善的生態校園，另外，學校中庭原先水泥地板，採用鑽孔等特殊工法，鋪上一層草皮，加上老茄苳樹，與新遊憩設施共融。

今天學童表演客家歌謠、祥龍獻瑞慶祝學校的大事，另外，鍾東錦自掏腰包購買1萬片印有耶誕相關圖案和意象的兒童口罩，將分送給縣內公立及非營利幼兒園幼童，徐耀昌等人巧扮耶誕老公公，代表率先發送給建功非營利幼兒園幼童，氣氛熱鬧滾滾。