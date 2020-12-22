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女童摔斷筆芯已賠償卻「被當廢物」 家長：現在的小二生真可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
小二女童在學校被霸凌排擠。圖擷自Dcard論壇
小二女童在學校被霸凌排擠。圖擷自Dcard論壇

校園霸凌案頻傳，甚至還會有人帶頭聯合其他同學霸凌其他人，不論是言語或行為都有可能影響別人一輩子。一名網友在網路論壇Dcard上發文，表示她是從家族的群組裡得知，才就讀小二的姪女在學校遭到霸凌。

她說，就讀國小二年級的姪女在學校不小心弄斷同學的一根筆芯，隔天還買了新的筆芯很有誠意地要還給對方，沒想到對方不領情且態度還很差，甚至聯合其他人排擠女童。

對方又傳紙條，上頭的內容寫說「以後把XXX當成廢物不要聽進去」，另名同學則回應「好啊」，結果這張紙條卻被女童無意間看到了，心裡覺得相當受傷難過。

Po此文的網友認為，姪女只是弄斷一根筆芯而已，已誠心道歉，還賠了一根新的，對方需要把人家當廢物嗎？「現在的小二生真可怕！」

網友們看完紙條內容表示「國小真的很常見這種低端霸凌」、「跟老師反應，最好讓對方家長也知道」、「我自己拿筆芯出來都很容易折斷了」、「越小的孩子越是不會隱藏惡意，這種惡意是最直接也最可怕」、「連廢都不會寫還敢嗆人？」

雖然大部分網友覺得國小學生真的很多這種愛計較、心眼小，自以為是的孩子，不過也有人認為對方只是在借題發揮，「之前發生什麼事大家也不知道，感覺對方只是在不爽妳姪女。」

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