郵愛到偏鄉 大城鄉美豐國小驚喜禮物包人人有份

彰化郵局今天到大城鄉美豐國小贈送耶誕禮物包，全校47名小朋友人人有份，收到禮物包笑逐顏開；六年級陳姓、洪姓小朋友都說，印象最深刻的郵局業務是儲蓄，他們都在郵局開戶，存錢養成節儉的好習慣。

彰化郵局「郵愛遍布全台」，在耶誕佳節前夕，到美豐國小辦理「溫馨耶誕 郵愛相伴」公益活動，美豐國小學童以小提琴演奏耶誕應景歌曲，彰化郵局副局長陳樂明贈送耶誕禮物包，美豐國小校長陳靜德代表接受，超有人氣的郵政寶寶人偶現身，小朋友很高興地上前拉手，氣氛歡樂。

美豐國小學童打開禮物包，十分驚喜，裡面有半打鉛筆、迴力小郵車、可當書籤的尺、公仔存錢筒、郵局文創膠帶、筆袋和背袋，滿滿一盒。六年級陳姓和洪姓學童都表示，以前曾寄信給親友，親友收信後都表達感謝，他們都感受寫信的溫度，不過對郵局最熟悉的業務是儲蓄，銀行不准小朋友開戶，郵局可以，他們儲蓄養成節儉的好習慣。

彰化局副局長陳樂明表示，偏鄉弱勢學童因交通不便、資訊不足，資源不夠充裕，學習環境貧瘠，不如都市學童容易獲得社會資源，彰化郵局期望善盡企業社會責任及貫徹郵政回饋社會的經營理念，長期致力社會公益，關懷弱勢族群，期望藉由這次公益贈送儀式，傳遞愛與溫暖到社會每個需要的角落，為建構下一代美好未來略盡心力。