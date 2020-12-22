南投僑光國小迎60校慶 找「環保界變形金剛」進駐校園

南投縣草屯鎮僑光國小26日將辦理60周年校慶，今年與慈濟基金會合作，加強「環保」元素，將2個40呎貨櫃打造的「行動環保教育車」駛入校園，透過寓教於樂的闖關方式談環保，一般民眾也能入校體驗，從今起展至26日校慶當天。

僑光國小指出，過去校慶多是慶祝紀念活動，考量該校創新數位科技、資訊教育等課程表現亮眼，師生團隊在上課中也察覺環保議題，今年便以「感恩」、「科技」、「環保」三大主軸規劃，並校友家長牽線下邀請「慈濟行動環保教育車」進校園。

「環保界的變形金剛！」慈濟基金會宗教處高級專員柳宗言說，行動環保教育車利用2個40呎大貨櫃打造的駛入僑光國小校園，卸櫃後開啟就變成設有12道關卡的行動環保概念館，將碳足跡、循環經濟等以寓教於樂的闖關方式傳遞宣導。

而這個概念館不僅談將廢棄回收物抽紗做成衣物用品、騎車發電等環保科技，該行動環保教育車設計更實際體現環保，全車取自於太陽能發電，更透過隔熱、噴霧系統達到展館場域自然通風散熱，形成不用使用冷氣空調就很舒適的參訪環境。

慈濟基金會表示，隨氣候變遷速度加劇，減碳、減塑做環保護地球更顯重要，今年便透過「行動環保教育車」巡迴走入人群，加強展示宣導，今起則將在僑光國小展至26日，每天上午9至12時、下午1時30分至4時30分都有志工導覽。