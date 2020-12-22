疫情重創觀光 龍華科大邀汶萊航空到校分析產業趨勢

新冠肺炎疫情肆虐，重創全球經濟，觀光產業受影響最鉅，桃園龍華科技大學昨天特別邀請汶萊皇家航空公司台灣區經理嚴冠玉到校演講，向學生講解疫後世界及產業發展趨勢，替學生為未來職場預先布局準備。

龍華科大觀光休閒系助理教授羅印呈表示，汶萊位處東南亞，為新南向國家重點國家之一，人民篤信回教，觀休系在政府推動新南向政策及學校發展策略下，課堂上除理論基礎建構外，也和產業實務界充分合作。

羅印呈指出，在學生的修習專業科目中，介紹南向國家宗教、種族、風俗文化所衍生的人文發展，加深學生對東南亞地區在觀光休閒領域的認知與學習，未來將進一步與企業討論，把學生導入航空公司及汶萊地區實習。

嚴冠玉說，汶萊生產石油及天然氣，是亞洲首富國家，目前人口約40餘萬，當中華人佔約10分之1，汶萊市場發展潛力可期，然而台灣觀光盛行，也是汶萊航空主要航線之一。

汶萊航空於1986年首航台北，2003年因SARS退出台灣市場，睽違15年後，2018年12月重返台灣，嚴冠玉表示，盡管今年又逢新冠肺炎疫情，仍樂觀看待未來台灣將成為汶萊航空亞洲重要據點與潛力市場。