全國學校技藝競賽 新竹光復高中奪烘焙、中餐雙優勝

109學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽是全國規模最大的技藝競賽，今年烘焙組有83名選手、中餐組有78名選手參加，競爭激烈，新竹光復中學今指出，學校餐飲科學生許佳媛在這次競賽奪下烘焙組優勝第30名，學生張廷亦則拿下中餐組優勝第25名。

許佳媛說，她對烘焙的熱情超乎同齡者，國中就常因製作喜歡的馬卡龍甜點忙到半夜才就寢，高一參加光復餐飲科烘焙技藝競賽，雖然年紀最小，仍拿下全校第一名。高三成為正式全國技藝競賽選手後，因從小開始自行摸索各種烘焙技藝製作手法，技藝雜亂，導致選手練習或參加校外競賽時常為了展現技法，忘了留白及展現主題特色，使產品看起來雜亂而喪失商品價值。

因此選手訓練期間，當別人在學習增加新的技法時，許佳媛的指導老師反要求她如何重新整理已會的技藝，減少產品上沒有意義的裝飾物，改融入設計的概念，結合亮麗的巧克力裝飾片或生動造型人偶的擺設，達到真正裝飾增色的意義。

許佳媛說，她天生視力比一般人差，在色彩訓練上比一般人辛苦，但也畢業於光復高中的媽媽及親戚們全都鼓勵她到光復餐飲科就讀，以圓全國選手夢。