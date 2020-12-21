比照空姐、猛男月曆 小學藝文參賽作品月曆也成搶手貨

長榮航空有空姐月曆，新北消防局有猛男月曆，基隆市復興國小集結學生參加今年藝文比賽得獎作品，搭配作者和創作心得心紹，成為另類發表平台。配合學校推廣閱讀教育，這學期在校内圖書館借閱10本書以上的學生，都可獲贈1本月曆，鼓勵學生維持閱讀習慣。

復興國小是位於七堵友蚋地區的迷你小學，目前一到六年級共有54名學生，附幼有26名幼童。校長陳心瑩說，復興國小聘請藝術家林辛儒進駐校園，協助將校園打造成藝文教學基地，學生參加今年全國學生美術比賽基隆市初賽等藝文活動成績亮眼。

復興國小正在籌辦2022百年校慶，對外徵求老照片，發現校史文物保存的重要性。學校挑選出得獎學生作品，搭配作都校園介紹，一來可做為學生發表作品的平台，也可留下紀錄。

天下雜誌教育基金會推動「希望閱讀計畫」，復興國小是全國200所聯盟學校之一。復興國小閱讀老師林恩如說，學校鼓勵學生養成閱讀習慣，除了校方要有創意，也需家長協助。在偏鄉推動親子共讀難度比都會區高，經過多年努力慢慢看見成效。

復興國小結合領域課程，設計圖書館資訊利用教育課程，由林恩如與領域老師指導學生有層次的閱讀，並辦理主題書展、巡廻書車、數位閱讀課程、培訓小小說書人等活動，全方位培養學生閱讀素養。學生師生還在學校旁公車涼亭設置「復興國小漂書站」，提供讀物給候車乘客閱讀。

復興國小2021年月曆選用的作品、作者分別為：

1月 叢林競賽 / 四年級韓孟耘／全國學生美術比賽基隆市版畫組第2名。

2月 Fun牛迎福／駐校藝術家林辛儒／中民國第36屆版印年畫選佳作 。

3月 特別的台灣藍鵲 / 三年級江昕諾／全國學生美術比賽基隆市繪畫組佳作。

4月 花藝大師 / 三年級劉玟希／全國學生美術比賽基隆市繪畫組佳作。

5月 養育 /五年級蔡宇甯／全國學生美術比賽 基隆市版畫組第1名。

6月 鯊魚與郵差 / 四年級王心奕／Eternal Love特教學生美術比賽繪畫類國小普生關懷組第3名。

7月 品德教學繪本 /三年級顏克橋／基隆市品德教育創意媒材教學案例入圍。

8月 原始人 /三年級丁柏源／全國學生美術比賽基隆市繪畫組佳作。

9月 野火 / 五年級蔡宇甯／全國學生美術比賽基隆市版畫組第2名。

10月 可愛的小貓 /三年級陳子妍／全國學生美術比賽基隆市繪畫組佳作。

11月 魚 / 二年級張詰澧／Eternal Love特殊教育學生美術比賽繪畫類甲組佳作。