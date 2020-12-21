影／中華醫大辦USR團隊「來自淺山的邀請」產業成果展

中華醫事科大今天舉辦「來自淺山的邀請」USR成果展與頒獎典禮，現場呈現USR師生團隊「深耕地方、善盡大學社會責任實踐的成果」；並展示團隊為地方開發，適合銀髮族食用的即食調理包、社區行動健檢遠距監測雲端運算、為地方特產建置網美牆、植栽藝術等具體成果。校友曹惟茜也分享參與經驗，促成她進入生技產業服務。

校長曾信超表示，中華醫大致力推動USR計畫，透過計畫團隊師生的專業實力，走進社區看見溪北淺山所面臨的困境，利用「物人善」三循環的概念，藉由農廢再利用、開發銀髮第二專長、健康照護等作為實踐工具媒合企業投入，達到社區創生活化，並將成功的地方創生經驗轉耕到國際交流，擴散影響力，善盡大學社會責任，成果有目共睹，期盼這次成果展讓外界看見師生的努力和地方創生的契機。

執行計畫的副校長孫逸民說，這次成果是企業社會責任（CSR）、大學社會責任USR和在地人地方團體共同努力的結果，結合三方的力量轉動淺山地區的人物善，落實資源永續發展。

成果展分國內和國際兩區，國內區強調人體五感空間體驗，透過多重感官互動模式展示計畫成果，包括關懷偏鄉銀髮族推動製作營養飲食即食調理包「銀養好食光」、透過遠距監測與雲端運算的社區行動健檢、運用淺山特色農產蔬果如東山椪柑、芭樂、紅龍果、百香果、龍眼、關廟鳳梨、玉井芒果等建置水果味的網美牆，以及結合多肉植物、種子植物及花草拼貼，將農廢轉化為植栽藝術。

國際成果展區則結合文字、相片及多媒體影像等，展示USR團隊集結南部7所大學國際生，運用視訊技術以文化交流、職務再造、地方創生、醫療照護為主題，深入臺南淺山村落與淺山區返鄉青年進行跨國交流，擴散國際影響力。

現場並頒發感謝狀給參與的企業和在地團體，並以計畫團隊在東山及玉井區開設的銀髮綠色共學工坊社區長者創作的蒲葵水耕栽植作為伴手禮。

校方也邀請「安平平安創意科技」執行長施伯鋒以「地方創生：微創業」為主題座談，分享其長年深耕台南安平文化創意的心路歷程。