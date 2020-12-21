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傳藝金曲獎得主與屏東演藝廳合作 出專輯向貝多芬致敬
屏東縣政府推動「屏東演藝廳錄音合辦專案計畫」，與傳藝金曲獎得主小提琴家張雅晴，及鋼琴家王文娟合作錄製《貝多芬小提琴奏鳴曲全本》，紀念樂聖貝多芬250周年誕辰，這套專輯今天正式上架。
屏東演藝廳音樂廳是台灣的音樂展演專用場域，廣受音樂界人士肯定。今年正逢貝多芬250周年誕辰，活躍國內樂壇小提琴家張雅晴、鋼琴家王文娟，特別選在屏東演藝廳錄製《貝多芬小提琴奏鳴曲全本》，於貝多芬的生日12月16日發表，向大師致敬。
小提琴家張雅晴說，屏東演藝廳有最佳的音場效果，能錄製最棒的專輯，任教於國立台灣藝術大學及屏東大學音樂系，並擔任高雄廣播電台《古典音樂館－迷人的弦樂世界》節目主持人。她與鋼琴家王文娟參與許多音樂演出，兩人曾榮獲第30屆傳藝金曲獎「最佳跨界專輯」與「最佳編曲獎」兩項大獎的《海翁繪－張雅晴小提琴獨奏專輯》中合作。
文化處表示，這套含三張ＣＤ的專輯是首次國人演奏並錄製的貝多芬小提琴奏鳴曲全集，也是屏東演藝廳與音樂家合作錄音的首套專輯，由「好有感覺」發行，21日起在各大書店及誠品、博客來等網路書店販售。
文化處長吳明榮說，推動專業演藝劇場活化，鼓勵音樂活動發展，推出「錄音合辦專案計畫」，提供專業演奏家與業界相關單位於屏東演藝廳進行錄音相關工作，同時於南國音樂節發表演出，留下美好的樂音紀錄，也讓南部樂迷們一飽耳福。
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