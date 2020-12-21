影／「真一中」不服來戰！ 南一中PK中一中

台南一中與台中一中近年來常有網友就誰才是「真一中」在網路上論戰，鬧得氣氛很尷尬，去年起兩校舉辦首屆「一中盃教師聯誼賽」，今年12月26日擴大舉辦。兩校表示，不管誰贏都是一中贏，兩校也組成國際策略聯盟，結合日本、韓國的姊妹校，多邊交流，創造多贏。

台南一中與台中一中都簡稱一中，多年來兩校學生與校友半開玩笑稱自己是真正的「一中本校」，互批對方是「台中分校」、「台南分校」，在網路上引起多次論戰。今年8月間還有人將南一中綠色小書包，掛在台中一中校門口，拍照後貼在臉書「靠北台中一中2.0」上，還寫著「是狗喔」；加上也有人在同一臉書貼出南一中今年破天荒沒有學生上台大醫的新聞，被聯想到有取笑的意味，再度引發網路上論戰。

台南一中校長廖財固去年8月才由台中一中教務主任調到台南，對網友在網路上的論戰只能苦笑。不過，去年12月兩校共組國際策略聯盟，加強師生間的學術、教學與學習交流，並起舉辦教師籃球賽。第1年由中一中主辦，中一中拿下首屆賽事獎盃。今年擴大舉辦一中盃教師聯誼賽，項目有籃球、桌球、羽球、網球，並有走讀台南的活動。

一中盃聯誼賽仿效萊德盃高爾夫球賽的積分制度，為自己學校爭取佳績，贏得榮耀，並能保留獎盃1年，直到隔年比賽繳回獎盃，贏得盃賽除了展現運動家風範，還有著老中青3代薪火相傳的意義。