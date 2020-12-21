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全國競技舞龍芳苑國中七連霸 卻連兩年出國夢碎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中舞龍隊勇奪全國各級學校民俗體育競賽-競技舞龍（菁英賽）金質獎（冠軍）七連霸。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中舞龍隊勇奪全國各級學校民俗體育競賽-競技舞龍（菁英賽）金質獎（冠軍）七連霸。記者簡慧珍／攝影

熱鬧節慶音樂從彰化縣芳苑國中學生活動中心傳出，舞龍隊隊員一遍遍練習競賽套路的基本動作，既賣力又認真的精神，技術熟能生巧，勇奪今年度全國全國各級學校民俗體育競賽-競技舞龍（菁英賽）金質獎（冠軍），締造七連霸的優秀紀錄。

「我們沒想過第幾年得獎，只想拿出最好的表現。人家告訴我們第七年金質獎，我們嚇了一跳：有那麼多年嗎？」隊員暫停練習，笑著說，比賽前沒多想，能得獎真的很高興。

芳苑國中舞龍隊2007年成立，由台北普仁基金會贊助發展，中華台北龍獅隊總教練巫松軒指導，學校體育組長陳秀紹協助，起初以傳統舞龍為主，後來跟著民俗教育政策推動競技舞龍，每天放學後練到傍晚6點，假日繼續練，教練林易聖等人煮肉燥當獎勵，午餐吃肉燥飯配菜、湯，幫助偏鄉孩子節省一頓飯錢。

競賽擊敗都會型學校，連年得獎，受東南亞各國邀請表演，偏鄉孩子大多第一次出國而且免費，都雀躍不已，去年11月受邀到香港，護照辦妥，遇到「反送中」去不成，去年底答應今年2月到廣西，又遇到新冠肺炎疫情被迫取消，「不可能不失望」，選手又得到全國金質獎，非常期待明年疫情緩和能出國。

「選手大多是國三生，明年初再不去，接下來準備國中會考，也去不了。」校長黃天助說，每屆選手都有機會出國，走出台灣看見世界，對這群偏鄉漁村的孩子是很大激勵，立定志向用功讀書拚好學校，畢業後有的升學彰女，有的升學彰商、溪湖高中、二林工商等國立學校，用教育翻轉人生。

舞龍隊隊長劉儀瑄坦言不能出國「有一點點失望」，但會加強課業，立志考上鹿港高中或溪湖高中，長大後規畫出國。另一名隊員洪立芹規畫報考台中科大五專部，至於「龍頭」洪麒閔自認學業成績不頂尖可是有進步，將努力升學二林工商。

黃天助說，偏鄉學校學生少，沒選才的餘地，學生志願參加學校都歡迎，能練出這樣的成績，學生從競賽得獎中找到自信，雙眸閃耀光彩，就是學校辦學最感欣慰的成就。

偏鄉學校 升學

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