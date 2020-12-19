建築師捐國小母校百萬獎助金 助聘外師補救英語已15年

嘉義縣義竹鄉旅高建築師蔡敏文創辦的北港仔教育基金會，已經辦理解散清算，董事會日前通過，將基金轉贈義竹南興國小做為校務發展基金，上午在南興69周年校慶典禮，基金會董事長蔡敏文代表將百萬元支票捐贈南興國小，由校長蔡志榮接受。

蔡敏文出生義竹鄉北華村北港仔，出外打拚事業有成後，有感於父母關懷弱勢，在父親蔡興的支持下，1994年捐助成立北港仔文教基金會，後改名北港仔教育基金會，除舉辦藝文表演活動，並設獎助學金，資助有心向學清寒子弟，造福學子。

蔡敏文南興國小讀到五年級轉學新塭國小，將南興視為母校，得知南興位處偏鄉，資源匱乏，影響學童習能力，在全縣學力測試排名不佳，尤其英文說寫能力落後，從2005年起贊助經費聘外籍老師，利用每周三下午進行英語學習活動。

蔡志榮說，2005年至今，學校都提報計畫向北港仔教育基金會申請獎助學金與課後學習費用，累計147萬1908元，加上這次百萬元，對校務發展助益很大，提升學生學習能力，學生都能通過全國學習扶助科技化英語評量，參加全縣學力檢測英語成績平均值以上，經常名列前茅。

「不能讓家鄉子弟輸在起跑點」，他說，語文能力是學習關鍵，決定每年給學校充裕課後學習經費，讓校方聘請外籍老師或優秀英語老師做系統性教學，提升學生英語能力。