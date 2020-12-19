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南投縣信義國中師生宿舍啟用 學生樂：有書桌寫功課了

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
信義國中新師生宿舍啟用，增加偏鄉教師教學意願，也讓部落學生不用奔波往返，安心學習。圖／南投縣政府提供
信義國中新師生宿舍啟用，增加偏鄉教師教學意願，也讓部落學生不用奔波往返，安心學習。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉國中新建師生宿舍今天啟用，校長及教師宿舍共有套房14間交誼廳一間，學生宿舍共有5間20床。讓學生能安心住校求學，老師也能在更好的環境，投入教育工作不用為居住問題苦惱，解決偏鄉教師留不住人，讓學生受到更好的教育。

信義國中宿舍歷時2年興建，今天由信義教會牧師福證聲中，南投縣政府秘書長洪瑞智、信義鄉長全志堅、校長王仁穩等人一起啟用新宿舍。師生也以辦喜事的心情，歡喜入住新宿舍，全姓學生開心說，家裡沒有書桌，從小到大都希望可以有書桌讀書、寫功課，現在終於有自己的床位，還能自己的書桌寫功課，真的好高興。

全志堅說，信義鄉位在玉山山腳，部落學生到學校車程要1小時以上相當不便，新宿舍啟用後，學生不用來回奔波，省去通勤時間，有更多時間在宿舍學習，對學力提升有很大幫助。

洪瑞智說，信義國中原有4棟宿舍，建於1969年的教師單身宿舍已逾半世紀，校長宿舍及建於30年前的女性單身宿舍，也破舊不堪，作為學生宿舍的天使之家，為半開放式的建築，是採男女分開的通鋪式床位，生活空間無法完全區隔。

縣府向國教署爭取補助1371萬元，自籌689萬元，2年前將老舊宿舍拆除，新建3樓式師生宿舍，讓老師不用在外租屋，可就近休息，準備教案，全力投入教育工作，有利教學品質提；學生住宿管理也能男女分流，住宿品質大幅提高，家長更安心。共同為偏鄉學生打造完善的學習環境，提升學習的品質。

考量學生安全及防盜機能，一樓窗戶也加裝百葉窗，3樓宿舍窗戶只能開啟約15公分，以利室內通風，除了一人一櫥舖一書桌外，衛浴空間也舒適寬敞，還有吹風機、滾筒式洗衣機，交誼廳設施完善，讓師生有家的感受。

信義國中新宿舍啟用，環境相當完善，偏鄉學生開心終於有書桌可以寫功課。圖／南投縣政府提供
信義國中新宿舍啟用，環境相當完善，偏鄉學生開心終於有書桌可以寫功課。圖／南投縣政府提供
信義國中新師生宿舍啟用，還設有交誼廳等完善設施，讓部落學生安心學習。圖／南投縣政府提供
信義國中新師生宿舍啟用，還設有交誼廳等完善設施，讓部落學生安心學習。圖／南投縣政府提供

宿舍 單身

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