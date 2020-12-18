新北雙城國小樂團12月19日快閃演出 募資更換手風琴

新北市新店雙城國小兒童樂團許多樂器老舊，樂團學生將於19日在新店家樂福快閃演出，以自己的力量募資，希望汰換琴鍵翹起、風箱漏氣的手風琴，也在歲末分享樂團的成果。

雙城國小兒童樂團指揮胡淑慧表示，19日下午1時30分至3時在家樂福賣場新店店快閃演出，曲目包括迪士尼動畫編曲、動畫「鬼滅之刃」、「魯邦三世」裡的編曲。盼望在動人的旋律中，見證雙城國小兒童樂團的豐碩成果。

胡淑慧說，樂團成立20年來，所使用的許多樂器老舊，特別是手風琴很多鍵盤不僅泛黃、放氣鈕損壞，甚至風箱漏氣。希望能募集資金，先購置一部新的手風琴，並修繕其他的老舊樂器。

雙城國小表示，樂團的孩子們幾乎都是國小才開始學音樂，卻可以在許多音樂比賽中獲得好成績，相當不容易。樂團的孩子們希望以自己的力量，改善樂器讓演奏更精緻。