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劇場戶外影像多元舞蹈呈現 嘉縣潮間帶舞蹈節明天登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供
嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供

嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，外加一場與戶外環境結合的演出，以及VR舞蹈影像，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午在表藝中心表演宣傳，邀請觀眾觀賞體驗，感受舞蹈盛宴。

潮間帶舞蹈節2016年起，以雯翔舞團－嘉義新舞風創作計畫為主體，拓展而成在地小型舞蹈節，今年除年輕編舞家作品呈現，另邀請優質舞團古舞團戶外演出「獵景」，並首度與衛武營國家藝術文化中心合作，由看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文策劃「舞蹈‧南方」，串聯起台灣嘉義、衛武營與國際舞蹈平台。

室內與戶外共5場演出，以及一場VR視覺舞蹈影像體驗，潮間舞蹈節主要由嘉義新舞風擴大舉行的節目，新舞風2011年與雯翔舞團合作，以創新、嘗試風格，提供南部現代舞自由創作平台，執行9年，已成為中心固定品牌節目。

雯翔舞團2020嘉義新舞風「絢光」，提供舞蹈藝術創作發表平台，培育新一代編舞及創作者的「嘉義新舞風」，邀請4位編舞者以加拿大吟遊詩人Leonard Cohen的美詩句「萬物皆有縫隙，方能讓光透進。」作為舞作發想進行創作，編舞家田孝慈、林俊余、許瑋博、古盛傑等將以他們的生活歷練，展現新世代現代舞創作力。

今年受疫情影響，為使藝術不中斷，台灣與西班牙以「舞蹈影像」的方式持續對話，明起到27日在表藝中心視聽教室，透過衛武營1分鐘VR放映舞台，讓嘉義觀眾透過VR看見西班牙藝術家在衛武營舞蹈的身影。

潮間帶舞蹈節共五場演出及影像展覽，包含劇場、戶外、影像多元的舞蹈呈現，購票請洽兩廳院售票系統，活動詳情可上「嘉義縣表演藝術中心」官網查看。

嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供
嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供
嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供
嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，創辦舞蹈節的雯翔舞團－嘉義新舞風創作團隊，上午表演宣傳。圖／雯翔舞團提供

嘉義 舞團 衛武營

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