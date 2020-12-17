快訊

「癌症只是數字遊戲」 得癌的機率很大程度取決於一事

情侶到「火鍋界LV」名店慶生遭老鼠鑽褲管 店員淡定捕鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雪霸國家公園辦兒童故事圖畫創作冬令營 18日受理報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
繪本的創作過程。圖／雪霸國家公園管理處提供
繪本的創作過程。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處明年2月1至4日將在汶水遊客中心舉辦兒童故事圖畫創作冬令營，雪霸管理處歡迎喜愛編寫故事、創作圖畫的國小4至6年級學生報名參加。

雪霸國家公園管理處表示，「繪本」使用美麗的圖像、簡潔的文字來敘述一個主題故事，它的吸引力在於不同年齡層都能透過淺顯易懂、意涵深遠的繪本，去建構個人的多元想像、知識和觀念，是值得用來推廣不同議題的教育方法。

雪霸管理處指出，國家公園多年來致力於環境教育推廣，對兒童環境素養培育力求精進；，這次辦理圖畫書創作冬令營，希望可讓國小學童透過專業老師引導，向世界經典環境繪本學習，啟發學童友善自然環境的想像力及創造力，也提供學童彼此分享、交流機會，從中完成自己精彩的圖畫故事。

這次的圖畫書創作冬令營，課程包含自然故事閱讀、故事分鏡設計與實作、學習自然繪本的創作哲思、圖畫與文字的創作及繪本製作方式與技巧等，4天營隊活動，學員將完成一本具藝術性及有環境覺察力的手工繪本。

雪霸國家公園兒童故事圖畫創作冬令營12月18日上午9點起開始受理網路報名，報名網址 http://w3.spnp.gov.tw/old/registration/index.aspx ，洽詢電話（037）996100轉856。活動費用600元，名額25人。

分享解析故事創作線。圖／雪霸國家公園管理處提供
分享解析故事創作線。圖／雪霸國家公園管理處提供
閱讀賞析環境繪本。圖／雪霸國家公園管理處提供
閱讀賞析環境繪本。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 素養

延伸閱讀

動物園、夢幻溪谷、高級畫廊不用錢就能逛！東京都內「免費景點5選」推薦

文化部禁大陸繪本 國台辦：他們在怕什麼呢？

淡水古蹟博物館首創戰爭雙語繪本 贈限量獨家桌遊

走讀勝利星村 屏縣府文化處出「勝利貓日子」繪本

相關新聞

放馬過來！南一中百年校慶辦文章找錯字活動 1字1萬元

台南一中慶祝明年創校百周年，與家長會長莊順發共同舉辦「一字值萬金」活動，只要在〈故鄉、母校〉文章內找到1個錯字，獎金1萬...

樹+鳥+「喊走」畫啥？ 南女中校慶邀請卡解讀大挑戰

台南女中慶祝103周年校慶，邀請卡上印著南洋杉，樹上小鳥「喊走」的圖案，收到邀請函的人大都被搞糊塗了，不曉得在畫什麼？原...

影／經費到位！迎接沙崙綠能科學城 台南建全雙語學校

台南市教育局今天舉行年終成果發表，局長鄭新輝表示，已爭取到沙崙全雙語學校經費，總經費7億兩千多萬元，預計113年招生；另...

雪霸國家公園辦兒童故事圖畫創作冬令營 18日受理報名

雪霸國家公園管理處明年2月1至4日將在汶水遊客中心舉辦兒童故事圖畫創作冬令營，雪霸管理處歡迎喜愛編寫故事、創作圖畫的國小...

嘉縣梅山國中全縣中小運勇奪27金 能文能武多元發展

嘉義縣梅山國中參加全縣中小學運動會，拿下27面金牌，成績再創新高，梅山國中校長劉彥碩相信「英雄出少年」，除了運動項目，也...

小校心不小！濂洞國小學生要上兩廳院表演

位處瑞芳區水湳洞山城頂巔的濂洞國小，今年度學生數僅剩11人，是瑞芳區最少的小校，今年濂洞國小學生也將於下週展現十個月所學，與優人神鼓一同上兩廳院表演，期望提供孩子們舞台展現水湳洞的「不一鼓」特色。

新店雙城國小樂團募資 週六演出盼民眾解囊

新店區雙城國小兒童樂團成立20年，許多樂器也都有20年歷史，像是手風琴琴鍵翹起、風箱漏氣，因此透過杜杜客群眾募資平台(dodoker)進行募資，同時學生在本週六(19)日於新店家樂福新店演出，用自己的力量邀請民眾慷慨解囊。

微電影說孝道 彰化秀水高工「Dear」獲全國優選

彰化秀水高工畢業生王傳程有感年輕學子與家庭疏離，以「孝道」為主題，擔任微電影導演及製片，完成作品「Dear」，在109年...

靜宜盃全國高中英語簡報競賽 學子分享「疫」個新生活

邁入第6屆的「靜宜盃全國高中英語簡報競賽」，今年以 Post-Pandemic Lifestyle「疫」個新生活為主題，...

黃士修問北一女校慶陪聊「有加S嗎？」 網氣炸狂轟：低級

北一女12日舉辦一年一度校慶活動，其中有一班學生販售「陪聊」商品，參觀民眾花45元就能跟北一女學生聊天10分鐘，當時攤位座無虛席，非常受歡迎。然而，「以核養綠」公投領銜人黃士修卻詢問「有加S嗎？」慘遭網友砲轟「低級！」、「噁到吐出來，自以為幽默」。

影／小四女童幫忙照顧4個弟妹 碧英孝行獎故事多

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎，每位獲獎學生背後都有段激勵人心的故事，有的雖...

影像記錄父母辛勤工作 高中生李政益微電影感人

南投高中學生李政益家因為離家遠獨自租屋住在南投市，高三準備學測壓力大，他情緒低落，卻想到父母白天採檳榔、晚上還要擺攤，用...

熱門新聞

紅色審查？學生論文「我國」變「台灣」 華藝回應了

南華大學安排越南生超時打工 教部：110年停招境外生

陽明交大合校後校務多 候選人首創「校務長」等4職

放馬過來！南一中百年校慶辦文章找錯字活動 1字1萬元

全民國防師資培育過剩 修課教官嘆「準備流浪」

國防師資有多缺？教育部：以教甄開缺為準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。