雪霸國家公園辦兒童故事圖畫創作冬令營 18日受理報名

雪霸國家公園管理處明年2月1至4日將在汶水遊客中心舉辦兒童故事圖畫創作冬令營，雪霸管理處歡迎喜愛編寫故事、創作圖畫的國小4至6年級學生報名參加。

雪霸國家公園管理處表示，「繪本」使用美麗的圖像、簡潔的文字來敘述一個主題故事，它的吸引力在於不同年齡層都能透過淺顯易懂、意涵深遠的繪本，去建構個人的多元想像、知識和觀念，是值得用來推廣不同議題的教育方法。

雪霸管理處指出，國家公園多年來致力於環境教育推廣，對兒童環境素養培育力求精進；，這次辦理圖畫書創作冬令營，希望可讓國小學童透過專業老師引導，向世界經典環境繪本學習，啟發學童友善自然環境的想像力及創造力，也提供學童彼此分享、交流機會，從中完成自己精彩的圖畫故事。

這次的圖畫書創作冬令營，課程包含自然故事閱讀、故事分鏡設計與實作、學習自然繪本的創作哲思、圖畫與文字的創作及繪本製作方式與技巧等，4天營隊活動，學員將完成一本具藝術性及有環境覺察力的手工繪本。