學校像是交通樂園 新北江翠國小獲金安獎肯定

新北市江翠國小以「整座校園都是交通樂園」為主題，在校園設仿真道路交通情境，將交通號誌及標誌等融入校區，家長也常帶孩子到校學習安全騎腳踏車，今年獲交通部頒發金安獎。

板橋區江翠國小榮獲交通部金安獎，江翠國小校長周麗櫻今天帶領學校主任團隊於市政會議獻獎。新北市長侯友宜除肯定江翠國小是交通安全教育的楷模學校，也期盼各局處持續努力改善學生通學環境，讓新北成為交通安全友善的城市。

周麗櫻表示，新北市政府協助學校改善通學環境，延伸人行道並推動汽機車分流，還劃設綠底行人穿越線；學校則鼓勵家長讓孩子提早下車，走一段人行道，或陪孩子走路上學，以降低車輛併排停放問題。

周麗櫻指出，交通安全教學結合校園交通情境，才能榮獲交通部金安獎，這也是奪得全國學校推動交通安全最高榮譽。

她說，校園環境上設置仿真道路交通情境，將交通號誌、標誌及標線融入校區環境。學校校園裡面有紅綠燈、行人穿越道，圖書館也有交通安全宣導，假日也常見家長們帶孩子騎腳踏車，學習安全騎車行為。

在教學上，周麗櫻表示，不但走廊、校園道路有分道線，讓學生在校園中就好像是在市區道路行走一般，另從幼兒園到6年級，學校設計交通安全課程，學生從平板電腦等，可以結合密室脫逃解謎體驗活動，將交通安全寓教於樂。學生也將學習的知識，提醒父母注意交通安全。

教育局指出，新北市不僅研發交通安全教材，也規劃設置交通安全學習平台，讓教學實境化；另外，跨局處稽查學生交通車，維護學童上下學安全。