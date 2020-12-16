新店雙城國小樂團募資 週六演出盼民眾解囊

新店區雙城國小兒童樂團成立20年，許多樂器也都有20年歷史，像是手風琴琴鍵翹起、風箱漏氣，因此透過杜杜客群眾募資平台(dodoker)進行募資，同時學生在本週六(19)日於新店家樂福新店演出，用自己的力量邀請民眾慷慨解囊。

本週六(19)當天一個半小時時間，將為民眾演奏一首首旋律動人的歌曲，歡迎大家一起見證雙城兒童樂團的豐碩成果。

樂團指導教師胡淑慧表示，星期六在家樂福新店店的快閃演出，主要也是為了目前在杜杜客群眾募資平台所進行的募資專案進行宣傳，由於現在樂團所使用的樂器，特別是手風琴已經十分老舊，很多鍵盤不僅泛黃、放氣鈕損壞，甚至風箱漏氣，廠商多次提議不要再修理了，因此希望能夠募集資金，購置一台手風琴以及修繕其他的老舊樂器。

雙城國小校長林美秀指出，雙城的弱勢家庭比例偏高，樂團的孩子們幾乎都是來到雙城才開始學習音樂，卻可以在許多比賽中締造佳績，相當不容易。這次樂團的孩子們希望用自己的力量，邀請民眾有錢出錢、有力出力，給予他們加油及鼓勵。