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小校心不小！濂洞國小學生要上兩廳院表演

觀天下 / 記者陳蕭皓文／瑞芳報導
濂洞國小學生要與優人神鼓一同上兩廳院表演，展現水湳洞的「不一鼓」特色。 圖／觀天下有線電視提供
濂洞國小學生要與優人神鼓一同上兩廳院表演，展現水湳洞的「不一鼓」特色。 圖／觀天下有線電視提供

位處瑞芳水湳洞山城頂巔的濂洞國小，今年度學生數僅剩11人，是瑞芳區最少的小校，今年濂洞國小學生也將於下週展現十個月所學，與優人神鼓一同上兩廳院表演，期望提供孩子們舞台展現水湳洞的「不一鼓」特色。

濂洞國小校長黃恕懿表示，不一鼓是水湳洞在地藝術家，利用海邊浮球，用布包裹作成的新樂器，不僅環保也能展現水湳洞漁村特色，多年來學生跟著優人神鼓的老師練習，在去年曾在中秋節「點亮十三層」活動亮相，今年很高興又能登上兩廳院的舞台給外縣市民眾表演。

優人神鼓指導老師蕭人豪表示，學生們花了近一年時間，排練下週登場的曲目，包括不一鼓獨奏合奏等，以及穿插其中的舞蹈表演，11位學生用混齡方法教導，大孩子帶著小孩子，提升彼此專注力，在社團的練習能多多傾聽、觀察事物，也幫助他們在課業中有更多的耐心。

水湳洞 瑞芳 優人神鼓

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