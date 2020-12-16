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德光推雙語奪外交小尖兵全國第3 連續15年進總決賽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市德光中學參加「外交小尖兵-英語種子選拔賽」，勇奪全國第3名。記者鄭惠仁／攝影
台南市德光中學參加「外交小尖兵-英語種子選拔賽」，勇奪全國第3名。記者鄭惠仁／攝影

台南市天主教德光中學長期推動英語教學，日前參加南市英語文競賽，除了拿下三冠王，獲得讀者劇場、團體歌唱、說故事特優，也勇奪全國「外交小尖兵-英語種子選拔賽」，並創下連續15年進入總決賽的紀錄。

德光校長楊惠娜表示，多年來落實英語聽說讀寫，樣樣並重的教學有成，讓學生能夠展現英語口語表達能力及國際時事的關懷力，兩項大賽拿到佳績，充分展現成果。

「外交小尖兵-英語種子選拔賽」是具挑戰性的高難度賽事，決賽包含英語即席演講及益智問答，這次英語即席演講題目為「維護民主、自由及人權等普世價值是文明國家的共同利益。請問您認為台灣如何在前揭領域扮演世界良善力量的角色？」；益智問答題目範圍則包含國際時事、國際關係基本常識及我國對外關係等，全程以全英語表達。

初賽分北、中、南三區，先行選出前8強，全國決賽共24強角逐前5名，德光中學由老師楊凡瑩帶領號稱「德光BTS」的張皓翔、林郁晁、陳力齊及陳?? 參賽，奪下全國第3名，其中益智問全國最高分。楊惠娜說，德光已連續15年進入決賽，第3度取得前3名，相當不易。

今年台南市英語文競賽，德光高中拿下英語讀者劇場、團體歌唱、說故事特優，也是台南市唯一的三冠王。楊惠娜今天表揚英文科老師陳素蓉、蔡易霈，指導國二學生符式晨、鄭之喬、曾毓晴、楊珮渝、沈恬歆、莊涵詠、廖于勝及邱可昕參加讀者劇場，及閻億龍老師指導學生林蓁參加英語說故事。音樂科老師林秀怡指導國二學生謝沛婕、周馨愛、董宜臻、林暐欣及蔡芯彤參加英語團唱比賽，均獲得特優。

劇場 語文競賽

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