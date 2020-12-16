影／小四女童幫忙照顧4個弟妹 碧英孝行獎故事多

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎，每位獲獎學生背後都有段激勵人心的故事，有的雖然還是小四學童，但已必須幫忙照顧4個弟妹，也有人需要花時間照顧行動不便的長輩，但課業一樣亮眼。

大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，碧英孝行獎今年已邁入第7年，透過獲獎同學孝行事蹟的分享，希望為社會帶來正面力量，也提醒年輕學子孝順的重要性。

頒獎典禮上午在大千綜合醫院碧英門診大樓大廳舉辦，苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳多位中小學校長與會，徐耀昌強調苗栗縣的校園一向重視品德教育的培養，孝行更是其中最重要的一環，獲獎學生的孝行表值得高度肯定。

獲獎學生中，華興國小推薦的李亞芯不僅會協助家事、農務和賣菜，還利用空閒主動幫助社區內臥床的獨居長輩打掃房間；西湖國中的鄭芷涵小五時就已能料理全家三餐，並且協助照顧行動不便的爺爺，減輕父母辛勞；苗栗家扶推薦的苗栗高中李芸萱不僅細心照顧高齡且生病的外曾祖母，身為木球校隊隊員，比賽獎金都拿來貼補家用，也主動在外打工減輕家中經濟負擔。