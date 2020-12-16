影／小四女童幫忙照顧4個弟妹 碧英孝行獎故事多

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎，每位獲獎學生背後都有段激勵人心的故事，有的雖然還是小四學童，但已必須幫忙照顧4個弟妹，也有人需要花時間照顧行動不便的長輩，但課業一樣亮眼。

大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，碧英孝行獎今年已邁入第7年，透過獲獎同學孝行事蹟的分享，希望為社會帶來正面力量，也提醒年輕學子孝順的重要性。

頒獎典禮上午在大千綜合醫院碧英門診大樓大廳舉辦，苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳多位中小學校長與會，徐耀昌強調苗栗縣的校園一向重視品德教育的培養，孝行更是其中最重要的一環，獲獎學生的孝行表值得高度肯定。

獲獎學生中，華興國小推薦的李亞芯不僅會協助家事、農務和賣菜，還利用空閒主動幫助社區內臥床的獨居長輩打掃房間；西湖國中的鄭芷涵小五時就已能料理全家三餐，並且協助照顧行動不便的爺爺，減輕父母辛勞；苗栗家扶推薦的苗栗高中李芸萱不僅細心照顧高齡且生病的外曾祖母，身為木球校隊隊員，比賽獎金都拿來貼補家用，也主動在外打工減輕家中經濟負擔。

第7屆碧英孝行獎獲獎學生為華興國小李亞芯、海口國小翁意蓁、西湖國中鄭芷涵、大倫國中解孟宸、南和國中鄭庭恩、苑裡國中王亭雅、苑裡國中蔡竣安、中興商工酆庭宇、苗栗高商黃煒智、苗栗農工周芸柔、苗栗農工官苡君、苗栗農工宋恩庭、苗栗高中李芸萱、龍德家商邱宇萱、馬偕護專李芳怡，還上午因參加比賽未到場的明仁國中董嘉琪。

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌 獨居

延伸閱讀

影／數十年來最嚴重 乾旱苗栗茶園三成受災

桃園霄裡玉元宮辦理孝行獎 只看品德不看成績

影／縣立苑裡高中校舍落成 慈濟希望工程全數完工

睽違七年的「統一獅封王優惠」！7-ELEVEN第2件5折品項搶先流傳引熱議

相關新聞

古人送外賣、騎旋轉木馬？ 高中生歷史課本超狂塗鴉 網友跪了

老師上課好無聊，看看窗外、傳傳紙條、畫畫課本，是很多學生成長必經之路。一位姊姊出賣了高中生弟弟的歷史課本，「好好的歷史課，他可以讓整個朝代都是他的塗鴉場」，只見弟弟信手拈來，歷史課本變得超有趣又零違和，，網友大呼有才，「請收下我的膝蓋」。

影／小四女童幫忙照顧4個弟妹 碧英孝行獎故事多

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共16人獲獎，每位獲獎學生背後都有段激勵人心的故事，有的雖...

影像記錄父母辛勤工作 高中生李政益微電影感人

南投高中學生李政益家因為離家遠獨自租屋住在南投市，高三準備學測壓力大，他情緒低落，卻想到父母白天採檳榔、晚上還要擺攤，用...

普悠瑪事故受重傷 她藉音樂走出陰影

教育部委託實踐大學承辦「樂器銀行」，統整閒置樂器、民間企業捐贈，讓樂器可交換、維修，昨成果發表。卑南國中學生李旻瑄在普悠...

影／卑南國中挺過普悠瑪傷痛 學生面部撕裂吹管樂復健

教育部委託實踐大學音樂學系承辦「樂器銀行」，統整閒置樂器、民間企業捐贈，達到樂器媒合、維修、交換的目標，成立四年已募得2...

建國國中女排隊力克勁敵 把全國媽祖盃金盃留在北港

雲林縣北港建國國中女子排球隊繼去年為雲林縣摘下第一座全國甲組排球聯賽冠軍的最高榮耀，在北港朝天宮舉辦的全國媽祖盃排球大賽...

校園攝影深耕 屯山國小小攝手拍出家鄉記憶

「孩子的另一扇眼睛 — 校園攝影深耕課程」專案，在淡水漁人碼頭滬水一方舉辦「家鄉記憶」攝影展，淡水屯山國小小攝手用相機與不同的角度，拍下來的家鄉影像，從拍攝出版詩集，募資到辦展，讓孩子勇敢追夢。

葉石濤的白色記憶 家齊學生重新詮釋

葉石濤文學紀念館迎接8周年館慶，重新修建「葉老文學花園」，19日上午10點半啟用，家齊高中師生今天加緊練習，要在開場活動...

中市沙鹿國小運動場重建落成 獲工程品質優良獎肯定

台中市沙鹿國小運動場因老舊有多處損壞，在前立委顏寬恒及台中市議會副議長顏莉敏共同爭取下，沙鹿國小運動場整建工程今舉行啟用...

打破城鄉魔咒 彰化精誠中學外交小尖兵獲全國第一

109年度外交小尖兵英語種籽隊選拔活動全國決賽結果出爐，彰化市私立精誠中學一舉拿下全國第一，突破語言學習城鄉落差的困境，...

南市30校45棟校舍重建 展現校園教育新風貌

台南市北區民德國中老舊校舍拆除重建工程今天落成啟用，教育局表示，3年來共獲教育部補助近23億元於校舍耐震能力改善，有30...

校園我最棒／陳品瑄客語朗讀 全國賽特優

苗栗縣公館國中三年級學生陳品瑄身高148公分、體重36公斤，個頭嬌小，但參加語文競賽，客語朗讀的聲音洪亮、肢體生動，展現...

熱門新聞

陽明交大校長候選人也想增設 學士後醫學系夯什麼？

古人送外賣、騎旋轉木馬？ 高中生歷史課本超狂塗鴉 網友跪了

台大每學期擬縮短為16周 學生：學費怎沒跟著降？

建國國中女排隊力克勁敵 把全國媽祖盃金盃留在北港

私校退場草案 教團：開發財之門？

國立永靖高工學生表現好 傑出校友吳春山捐百萬助學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。