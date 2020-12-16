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黃士修問北一女校慶陪聊「有加S嗎？」 網氣炸狂轟：低級

聯合新聞網 / 綜合報導
北一女校慶擺攤陪聊10分鐘45元，引發熱議。圖擷自ptt
北一女校慶擺攤陪聊10分鐘45元，引發熱議。圖擷自ptt

北一女12日舉辦一年一度校慶活動，其中有一班學生販售「陪聊」商品，參觀民眾花45元就能跟北一女學生聊天10分鐘，當時攤位座無虛席，非常受歡迎。然而，「以核養綠」公投領銜人黃士修卻詢問「有加S嗎？」慘遭網友砲轟「低級！」、「噁到吐出來，自以為幽默」。

臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」日前發文談論北一女校慶攤位聊天收費一事，表示「難怪雷丘律師覺得最近生意怎麼那麼差，原來諮詢費都被北一女中的小妹妹賺走了...」。

黃士修在該文下方留言指出，「有加S嗎？（掏皮夾）」，更再解釋「我是說，study-accompanying（指學伴）」。然而，許多網友對於黃士修的說法感到不滿，紛紛砲轟「呃....老實說我覺得你可能不覺得，但你這樣的玩笑是把低級當有趣」、「低級玩笑還自以為幽默」、「低級當有趣」、「不意外」、「噁到吐出來，自以為幽默」。

黃士修針對北一女校慶陪聊詢問「有加S嗎？」引發網友不滿砲轟。圖擷自水鏡政經學院
黃士修針對北一女校慶陪聊詢問「有加S嗎？」引發網友不滿砲轟。圖擷自水鏡政經學院

對此，臉書粉專「水鏡政經學院」也針對黃士修的言論作出評語，有些男生會用開玩笑的方式去逗女生，在跟對方不熟的情境下，對話中涉及到性的，容易引起女性朋友反感，「不管有意無意，把單純的活動聯結到性，這是失言，隨後又開玩笑帶過，對接收方來說不但被冒犯，且是被輕挑地冒犯」。

北一女 黃士修

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