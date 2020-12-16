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古人送外賣、騎旋轉木馬？ 高中生歷史課本超狂塗鴉 網友跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
弟弟筆下的拿破崙玩起旋轉木馬，一次收費50元，還有一堆人排隊。 圖片來源／Dcard
弟弟筆下的拿破崙玩起旋轉木馬，一次收費50元，還有一堆人排隊。 圖片來源／Dcard

老師上課好無聊，看看窗外、傳傳紙條、畫畫課本，是很多學生成長必經之路。「浪費才能的強者我弟！」一位姊姊在Dcard有趣板出賣了高中生弟弟的歷史課本，「好好的歷史課，他可以讓整個朝代都是他的塗鴉場」，弟弟信手拈來，歷史課本變得超有趣又零違和，網友大呼有才，「請收下我的膝蓋」。

姊姊又氣又好笑，翻開弟弟課本，「到底上課都在幹嘛啦？」只見拿破崙騎著旋轉木馬(一次50元)、魏晉學者王弼披星戴月騎著三輪車送外賣、農耕「踏犁」變成滑板車、「擲鐵餅者」雕像正在打保齡球、掀起宗教改革的馬丁路德，變身哈利波特揮舞魔杖高喊「去去武器走」。米開朗基羅「大衛像」和朋友一起挑擔(朋友還叫他別偷懶)、「鋼琴詩人」蕭邦咬著玫瑰花大跳佛朗明哥舞、經濟學家凱因斯超帥氣提槍上馬、大劇作家蕭伯納變成太空人、佛洛伊德變成火車進站門邊的漂泊男子漢(窗邊還有迷妹)...。

弟弟筆下的王弼表情有點哀傷，披星戴月騎著三輪車送外賣，似乎在說古人也是「錢難賺」。 圖片來源／Dcard
弟弟筆下的王弼表情有點哀傷，披星戴月騎著三輪車送外賣，似乎在說古人也是「錢難賺」。 圖片來源／Dcard

網友大讚，「你弟很強欸！快把這本課本賣給麥香啦」、「身為藝術白癡的我大概練一百年也畫不出這些東西…」、「可以幫弟弟辦個粉專，好有才」、「課本一定要留下來紀念」、「他在準備作品集」、「王弼似乎是food pxxda外送員？借用一下樓下的踏犁吧，速度看起來比較快」。

也有網友惋惜表示，「108課綱的課本那些圖片都不見了呢」。

弟弟筆下的農耕「踏犁」變成滑板車、 圖片來源／Dcard
弟弟筆下的農耕「踏犁」變成滑板車、 圖片來源／Dcard

108課綱

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