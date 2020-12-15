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影／卑南國中挺過普悠瑪傷痛 學生面部撕裂吹管樂復健

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
卑南國中薩克斯風樂團從一開始只有6把樂器10個人，現在人數已經擴大到20人。圖／樂器銀行提供
卑南國中薩克斯風樂團從一開始只有6把樂器10個人，現在人數已經擴大到20人。圖／樂器銀行提供

教育部委託實踐大學音樂學系承辦「樂器銀行」，統整閒置樂器、民間企業捐贈，達到樂器媒合、維修、交換的目標，成立四年已募得2119件樂器、媒合254校，今天下午舉行成果發表，由台東卑南國中、台中清水區吳厝國小以及新竹縣照門國中帶來精采演出。

卑南國中薩克斯風樂團從一開始只有6把樂器10個人，現在人數已經擴大到20人。兩年前卑南國中師生不幸遇上普悠瑪翻車事故，帶走台東卑南國中五位師生的性命，多名學生身受重傷，九年級學生李旻瑄當時才剛學樂器兩個月，卻因事故導致氣胸、骨折，嘴唇到下巴嚴重撕裂傷，影響吹奏嘴型與指法，氣胸影響肺功能，讓她換氣很喘。

李旻瑄說，當時她一度想放棄，但在團員及老師鼓勵下，把練習當復健，現在不僅能吹奏出美妙樂曲，也和團員四處展演，雖仍害怕搭火車，但她會抓緊同學的手，戰勝心理的恐懼，也藉由音樂，全校師生一同走出陰霾。

卑南國中校長游數珠回憶起當年傷痛仍數度哽咽。她說，當時旻瑄在病榻上告訴她「校長，我會一天比一天更好，要我放心。」孩子不斷激勵大人，全校師生一起撐過來，學校也透過音樂、閱讀，讓每個孩子透過不同方式撫平受傷心理，找到情緒的出口。

「以前小提琴不夠，學生只能輪流拉琴，回家後就用紙板套橡皮筋，拉空氣提琴」台中市吳厝國小校長黃朝恭說，早期樂器招募難，也把孩子的小提琴捐給學校，後來透過樂器銀行，滿足樂團小、中、大提琴需求。

吳厝國小學生吳蔚旼、張芸榛兩人都感謝樂器銀行。吳蔚旼說，以前哥哥沒琴可練，回家就用紙板橡皮筋練習指法，現在人手一琴，感謝樂器銀行；張芸榛則說，有了樂器銀行的提琴，才完整了整個樂團。

位在新竹傳統客家鄉村「新埔」的照門國中，是全校只有六個班級小而美的學校。校長饒忠韻希望提供偏鄉孩子學樂器的機會，先是向縣立國樂團借了10把胡琴，開始成立國樂社，後續也向樂器銀行申請樂器，孩子認真練習一年後，連續三年榮獲新竹縣室內絲竹樂國中B組優等，各類競賽屢獲佳績。

偏鄉交通不便，饒忠韻說，帶隊老師甚至扮演家長的角色，協助接送孩子到校練習，孩子也珍惜得來不易的樂器，某回遇到地震，學生還用肉身護樂器，學校也在擁有購置演奏級樂器經費後，將樂器銀行的樂器保養完成再送還，延續樂器生命，愛物惜物。

新竹照門國中國樂團珍惜樂器銀行資源，學生遇到地震，還緊抱樂器逃生。圖／樂器銀行提供
新竹照門國中國樂團珍惜樂器銀行資源，學生遇到地震，還緊抱樂器逃生。圖／樂器銀行提供
台中吳厝國小弦樂團經費不足，曾以紙板大提琴、空氣小提琴練習演奏。圖／樂器銀行提供
台中吳厝國小弦樂團經費不足，曾以紙板大提琴、空氣小提琴練習演奏。圖／樂器銀行提供
教育部委託實踐大學音樂學系承辦「樂器銀行」，今天下午舉行成果發表，由台東卑南國中、台中清水區吳厝國小以及新竹縣照門國中帶來精采演出。圖／樂器銀行提供
教育部委託實踐大學音樂學系承辦「樂器銀行」，今天下午舉行成果發表，由台東卑南國中、台中清水區吳厝國小以及新竹縣照門國中帶來精采演出。圖／樂器銀行提供

樂團 新竹 事故

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