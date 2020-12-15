校園攝影深耕 屯山國小小攝手拍出家鄉記憶

「孩子的另一扇眼睛 — 校園攝影深耕課程」專案，在淡水漁人碼頭滬水一方舉辦「家鄉記憶」攝影展，淡水屯山國小小攝手用相機與不同的角度，拍下來的家鄉影像，從拍攝出版詩集，募資到辦展，讓孩子勇敢追夢。

知名相機大廠品牌，長期推廣影像藝術與攝影文化，連續四年捐出「Canon 攝影馬拉松」全數活動報名費用，累積兩百萬贈與公益平台文化基金會，贊助「孩子的另一扇眼睛 — 校園攝影深耕課程」專案，透過長期攝影教學，培養偏鄉孩童對攝影的興趣。

圓夢計畫負責人洪昭閔表示，屯山國小自2017年起參與公益平台文化基金會贊助計畫，開始校園攝影深耕課程，在攝影專業的志工引導，帶領屯山國小九位小小攝影師之下，從設計到規劃、手繪到張貼，鼓勵孩子們完成攝影夢想，並且從拍攝出版詩集，募資到辦展，讓孩子勇敢追夢。

屯山國小校長鄒惠娟表示，展場上的每一幅作品，是孩子們親手貼上的，讓小朋友對於攝影充滿興趣，也啟發了孩子無限的創意點子，為平凡的日常生活增添許多趣味。而這次展覽是計劃中最大的一場，包括了屯山國小等六所參與的國小，將會展到明年一月底，期盼透過，孩子們的攝影視野，為北海岸家鄉風光留下美好記憶。