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打破城鄉魔咒 彰化精誠中學外交小尖兵獲全國第一

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕參加公視在外交小尖兵選拔獲得全國第一。圖／精誠中學提供
精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕參加公視在外交小尖兵選拔獲得全國第一。圖／精誠中學提供

109年度外交小尖兵英語種籽隊選拔活動全國決賽結果出爐，彰化市私立精誠中學一舉拿下全國第一，突破語言學習城鄉落差的困境，成為全國非六都城市唯一獲獎的隊伍，對學校是莫大鼓舞。

外交部與教育部舉辦的外交小尖兵選拔活動12月12日在公視攝影棚舉行的決賽，包含「英語即席演講」及「益智問答」2階段，鼓勵學生重視英語溝通能力，培養團隊合作精神，拓展對國際事務的興趣，以往第1名至第3名的獎勵方式多為出國參訪，今年考量新冠肺炎疫情而暫緩。

今年中區有37隊、南區33隊、北區41隊參賽，競爭激烈，最後前5名特優隊伍依序為彰化縣私立精誠高級中學、桃園市立武陵高級中學、台南市私立德光高級中學、台中市私立曉明女子高級中學、台北市私立靜心高級中學，精誠是全國非六都唯一獲獎的隊伍。

精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕先以優異戲劇表現 Pedal around the World (追竹騎蹟)，獲得獲中區賽優選挺進全國決賽，再以流利的演講及優異的益智問答成功奪冠。

指導老師蘇慧瑩表示，今年英語即席演講題目為「 維護民主、自由及人權等普世價值是文明國家的共同利益。請問您認為台灣如何在前揭領域扮演世界良善力量的角色？」益智問答題目範圍則涵括國際時事、國際關係基本常識及我國對外關係等，內容相當廣泛。

精誠中學校長郭伯嘉說，學生在機智問答表現佳，讓今年成績突破更上層樓，也顯示針對108課綱，學校積極推動活潑化的語言教學，朝向多元發展以及開放型學校，雖在彰化召聘外師等師資不易，但在老師用心陪伴，土法煉鋼為學生打下基礎， 也提升學生學習動力，規劃未來以試驗方式推「一班一課表」，讓教學更符合學生需要。

精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕在公視攝影棚舉行的外交小尖兵選拔決賽，獲得全國第一。圖／精誠中學提供
精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕在公視攝影棚舉行的外交小尖兵選拔決賽，獲得全國第一。圖／精誠中學提供
精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕參加公視在外交小尖兵選拔獲得全國第一。圖／精誠中學提供
精誠中學高一學生尤子晨、卓芊妤、蘇庭可、許沛榕參加公視在外交小尖兵選拔獲得全國第一。圖／精誠中學提供

語言 108課綱

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