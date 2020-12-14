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雙胞胎獲周大觀抗癌圓夢助學金 哥哥：抗癌路上不孤單

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
雙胞胎莊宏展、莊宏毅三歲半罹患血癌，哥哥莊宏展(右）表示兩人一起抗癌、互相打氣不孤單。記者陳宛茜／攝影
雙胞胎莊宏展、莊宏毅三歲半罹患血癌，哥哥莊宏展(右）表示兩人一起抗癌、互相打氣不孤單。記者陳宛茜／攝影

莊宏展與莊宏毅是一對出生時間只差一分鐘的雙胞胎，卻在三歲半時，同被確診為急性淋巴白血病，展開長期以醫院為家的抗癌路。哥哥莊宏展樂觀表示兩人一起抗癌、互相打氣不孤單。弟弟莊弘毅則說，媽媽常告訴他「做自己、開心就好」。

周大觀文教基金會為鼓勵全國最弱勢的罹癌學生，努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢基金」，並提供每位罹癌學生兩萬元獎金。從一九九七年迄今，廿三年來已幫助一二九六三位罹癌學生圓夢。基金會昨邀今年十一位得主分享抗癌的奮鬥故事，包括腦瘤多藝天使汪采函、罕見 T 淋巴癌天使葉芝妘、骨癌天使葉以欣、鼻咽癌末天使鄭涵云、單親血癌護理豪哥陳峻豪、血癌雙胞莊宏展與莊宏毅、血癌廣告天使曾珍綺、血癌全盲勇士江衍賢等。

周大觀文教基金會創辦人周進華公布「癌症告知」問卷調查數據， 九千多份提問「如果你患癌症，希望告知嗎？」的問卷中，八成六選擇「希望告知」。「我們想確保沒有任何一位罹癌學生必須孤獨面對癌症。」他表示，受疫情衝擊小額捐款驟減六成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，基金會仍盡全力補助今年最弱勢的三百名罹癌學生。

獲「抗癌圓夢助學金」的莊宏展與莊宏毅，可以說是此次得主中較幸運的一對，兩人是雙胞胎，不須面對「孤獨面對癌症」的孤寂。兩人三歲半同被確診血癌，小時候的玩伴幾乎都是病童，卻在護理師媽媽蘇志紅的照顧下，奇蹟式雙雙打敗血癌。

如今哥哥莊宏展就讀崑山科技大學一年級，他表示志趣在環境工程，希望理解環境汙染對人體疾病的影響，找出汙染的源頭與改進之道，減少疾病的發生。弟弟莊弘毅則是屏東科技大學生物科技系一年級，兩人立志以生物和科技的專業，爭取參加全球人類基因解譜的團隊，解開人類基因密碼，讓各種癌症現形，才能對症下藥。

周大觀抗癌圓夢助學金得主齊聚分享抗癌故事。右一為周大觀文教基金會創辦人周進華。記者陳宛茜／攝影
周大觀抗癌圓夢助學金得主齊聚分享抗癌故事。右一為周大觀文教基金會創辦人周進華。記者陳宛茜／攝影

抗癌 癌症 罹癌

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