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Maker創意發明賽 高英工商「危機傘開」減少二次事故

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商校長陳德松表示，學校鼓勵培植學生的創意思考能力，以專題、體驗、探究、實作、表現、活用為核心，將所學運用在實際生活上。圖／高英工商提供
高英工商校長陳德松表示，學校鼓勵培植學生的創意思考能力，以專題、體驗、探究、實作、表現、活用為核心，將所學運用在實際生活上。圖／高英工商提供

高英工商參加高雄市2020Maker創意發明競賽，五組參賽全數獲獎，分獲高中職組第一、第二、第三名。學校今天頒獎表揚學生展現跨科、跨領域的實作能力，第一名得獎作品是「危機傘開」；第二名兩件是「鏡面清潔器」、「巧拼地板」；第三名作品是「自動車窗擊破器」和「財神爺顯靈了」。

「危機傘開」由汽車科教師黃志仁帶領學生張育豪、孫宇慶、陳韋辰製作，創意靈感來自於改善傳統三角警示架，以減少二次事故的發生，確保駕駛走到指定位置放置都是安全的。這項發明可持續發光長達6小時以上，並提供警示音警示後方來車，放置方式採三點著地，相較傳統三角警示架，警示效果與穩定性都大幅提升。張育豪說，做專題就是在訓練想像力、思考邏輯還有應變能力，過程中或許有許多瓶頸，一旦突破萬難，作品就能成功展現。

作品「鏡面清潔器」和「巧拼地板」，則由資訊科教師蔡宗憲帶領學生黃莉晴、吳姵諺、許巧艾同學製作。「鏡面清潔器」的想法來自於道路旁凸面鏡，因長時間髒汙而看不清彎道來車，裝上了鏡面清潔器後，會因為定期的清潔，而不易留下髒汙，進而降低車禍的發生。黃莉晴表示，蜿蜒崎嶇的山路，最需要能看清前方車輛的凸面鏡，希望這項發明可以幫助他人。

「巧拼地板」的發明靈感來自於夜間照明，幫助夜間起床的人提供光線。選手莊舒涵說，這項作品的難點是如何排電路還有導電，或是如何去操控燈光，感謝老師和學長在製作的過程中的細心指導。

「自動車窗擊破器」是當大客車發生事故發生時，乘客常因找不到車窗擊破器而影響逃生，「自動車窗擊破器」可裝置在車上的每一片玻璃角落，可在事故發生時運用角度的原理一次性擊破窗戶，大幅度增加乘客逃生的機會。廣設科學生孫嘉妤說，這一組是非本科參賽，為了準備這次的比賽，從暑假開始就接受培訓，從完全不懂，直到把作品完美呈現出來，感謝學校提供設備及老師的引導。

作品「財神爺顯靈了」由汽車科教師洪敬閔學生徐士博、曾子宸、邱子豪完成，靈感來自於一名網友在參拜神佛時，意外發現香爐中的焚香有亮點，香柱側面竟出現一尊樣貌酷似土地公的香灰。因此想到了運用磁力的原理，將磁浮的啟動開關設計在拜拜的跪墊裡面，當信徒跪在跪墊拜拜，則磁浮系統開關啟動，此時將磁浮端裝置在神佛底座，因磁浮的啟動而造成神佛雕像產生磁浮現象，當信徒跪拜結束看向神佛，便會看見佛像的磁浮現象，以為是神蹟出現，提升信仰的信心。

高英工商校長陳德松表示，學校鼓勵培植學生的創意思考能力，以專題、體驗、探究、實作、表現、活用為核心，將所學運用在實際生活上，落實素養學習的核心價值。

高雄工商作品「危機傘開」，獲高雄市2020Maker創意發明競賽高中職組第一名。圖／高英工商提供
高雄工商作品「危機傘開」，獲高雄市2020Maker創意發明競賽高中職組第一名。圖／高英工商提供
高英工商參加高雄市2020Maker創意發明競賽，五組參賽全數獲獎，分獲高中職組第一、第二、第三名。圖／高英工商提供
高英工商參加高雄市2020Maker創意發明競賽，五組參賽全數獲獎，分獲高中職組第一、第二、第三名。圖／高英工商提供

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