全國兒童創意朗詩大賽 台南新市國小團體組客語類冠軍

台南市新市國小參加新台灣人文教基金會「媽媽教我的詩」全國兒童創意朗詩大賽，贏得團體組客語類冠軍，全國比賽首次奪下冠軍，昨天北上領獎今天返校。校長李智賢稱讚學生努力，感謝教師團隊用心指導、家長協助與支持，才能拿到全國第一的好成績。

新市國小為了今年全國兒童創意朗詩大賽，參賽學生7月暑假就開始練習，老師將所要朗誦的詩詞錄音，學生帶回練習，老師再針對發音個別逐一糾正，最後再背誦，等17人都熟悉內容再團隊練習，詩詞朗誦融入肢體語言及臉部表情，順利奪下冠軍。

李智賢說，17位學生只有5位是客家人，其他都是從無到有，認真的學習，感謝教師謝明麟、傅育婉、謝秀蓮、楊筱培、楊育麟組成的團隊用心付出，新市國小客語教育不是表面，而是全面且深入，獲得肯定。

李智賢說，新市國小客語團隊月初參加台南市客家文化協會舉辦的客語相聲大賽，奪下中年級組特優，一連串優異成績，讓學校對客家語言文化的推廣獲得肯定。

新市國小成立客家語言文化學習社團，有92名學生參加，其17人特別投入，教師團隊假日加強指導練習，除參加競賽所需準備的內容，平常對於客家文化與美食，也都列在客語教育內容，希望學生能全面深入了解客家語言文化。