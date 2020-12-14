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北一女校慶創意擺攤「陪聊10分鐘45元」引網友暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
北一女校慶擺攤陪聊10分鐘45元，引發熱議。圖片來源PTT網友提供，摘自王蘭芬臉書，現已刪除
北一女校慶擺攤陪聊10分鐘45元，引發熱議。圖片來源PTT網友提供，摘自王蘭芬臉書，現已刪除

許多中學每年舉辦校慶總是吸引許多學生和家長前來，五花八門的攤位和小吃往往是園遊會的一大看點。北一女日前(12/12)舉辦一年一度的校慶活動，然而該校高二有一班因販售奇特的項目引發熱議。

有網友在PTT上轉發北一女的相關新聞，內容提到作家王蘭芬在臉書分享攤位照片並表示北一女校慶攤位都十分乾淨整齊和可怕的建中攤位食物相差甚遠。而其中一個攤位主題是花45元就有第一志願女學生陪聊10分鐘，她觀察攤位座無虛席非常受歡迎，全都是男生報名，而每個陪聊的女學生都展現笑容表現落落大方，讓她覺得十分有創意也是很聰明的點子。

貼文一出網友的留言非常熱烈，有一派網友認為這是物化女性並不推薦，還有另外一派網友認為這是特別的想法，「太便宜了，良心推」，「很懂用優勢賺錢」，「說不定是個超級厲害的賺錢高手哩」，「滿有創意的，如果是男的話可能沒人會去消費」，「昨天真應該繳錢去聊聊」。

還有網友笑著說「今天如果是建中擺這種攤位你們猜會怎樣？」，事後此貼文在網路上引發爭議，王蘭芬已刪除該篇臉書文章並拒絕受訪。而北一女校方則表示對於網路上惡意留言沒有什麼好回應，其他學校跟以往活動都有類似攤位，攤位的發想有創意、健康而且正向的。

北一女 PTT 建中 小吃 制服 臉書

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