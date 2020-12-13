偏鄉小校學生展現創造力 168作品在美濃圖書館展出

高雄市「Talk塾學會」致力提升偏鄉小校閱讀能力，今年度前進美濃區福安國小、六龜區新威國小等校規畫生活美學與閱讀課程，學生展現創造力，無論是手作故事書、畫作或作文都很有特色，即日起在美濃圖書分館舉辦成果展至12月31日止。

「Talk塾學會」創辦人張倩3年前在美濃成立書屋推動閱讀，今年因疫情導致書屋運作暫停，轉而走入學校推動結合繪本與繪畫的課程。歷經半年學習，以美濃區福安國小、六龜區新威國小兩所人數少於50人的小校為主，另加上美濃、中壇、龍山及東門等校學生作文， 9日起在美濃圖書分館2樓舉辦「悅讀旅遊偏鄉小校」成果展。

新威國小已經參與2年「悅讀旅遊偏鄉小校」專案計畫。校長林淑芳表示，半年期間，低年級學童認識家鄉水圳伯公傳說、飲水思源、懂得謝天謝地，增加閱讀機會，才能讓孩子們創意更有啟發性。

張倩今天受訪時指出，此次共展出168件作品，每件作品背後都有故事，連發育遲緩學生也能展現驚人想像力與美感，自許自己做好園丁角色，讓孩子獲得人文藝術滋養，也希望偏鄉兒童創作力，能被更多企業與社會人士支持和關心。