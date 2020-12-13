聯合盃作文大賽嘉義區2704人參賽 黃敏惠：破歷年紀錄

第14屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，今天在嘉義市府9樓禮堂舉辦，市長黃敏惠說，今年一共有2704名學子參賽、到考率94%，皆突破往年紀錄，經評審後有210位學生脫穎而出，實在不容易。感謝聯合報系長期推廣閱讀寫作、舉辦相關比賽，已成為全台指標性的大型寫作賽事。

頒獎典禮由黃敏惠、市府教育處長林立生、聯合報發行部總經理陳嘉章等人參加，給獲獎師生最大肯定和鼓勵，也在會場公布各組第一名作品。

黃敏惠說，嘉市最重視教育，自己曾為國文老師，感受特別深刻，培養孩子的寫作力，讓他們願意把自身感受觀察，透過一字一句，用文字傳達細膩體會，這不僅是作文，而是訓練邏輯思維，更是全人教育的重要基礎。

她說，鼓勵「網路世代原住民」的年輕孩子拾起筆、寫日記，去感受字跡的溫度和情感，並要大家「莫負青春」，因為青春年代是最美好的記憶。

市府交通處交通工程科長賴義龍女兒賴玟君，這次獲得國小中年級組第四名。賴玟君說，本來不喜歡作文，原因是寫字寫到手會很酸，加上需要運用多元語詞，清楚有條理地表達內容，平常必須花時間背誦成語及俗諺語等。但現在慢慢體會到作文的趣味性，也喜歡上寫作，覺得寫作很有樂趣。

獲得高中職組第一名的嘉華中學高三生賴亮妤說，已參加5屆，家人和老師都鼓勵參加，純粹是喜歡寫作，不是為了要上任何科系，這次題目是「病中體悟」，寫朋友復健的心路歷程，很開心能獲獎。

學校團體獎部分，高中組前三名依序為嘉義女中、嘉華中學、嘉義高中；國中組為民生國中、北興國中、嘉義國中；國小組為興嘉國小、崇文國小、興安國小及嘉大附小。