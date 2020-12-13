少女參加職探說服父母讓她讀資處科 3年後贏得金手獎

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聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
二信高中李宜縉（左起至右）、曹惟智、陳詩翰、吳孟容、林芸均、陳翊翔、徐柏揚7名學生，在工科競賽獲獎。圖／二信高中提供
二信高中李宜縉（左起至右）、曹惟智、陳詩翰、吳孟容、林芸均、陳翊翔、徐柏揚7名學生，在工科競賽獲獎。圖／二信高中提供

本學年度高中職工科技藝競賽落幕，基隆市二信高中抱回2個金手獎、5個優勝獎。電機科吳孟容、資料處理科林芸均分別在工業類電腦修護、商業類文書處理競賽，拿到全國金手獎第2名，取得以技優保送大學資格及出國見習機會。

二信高中表示，今年全國技藝競賽，除吳孟容和林芸均拿到金手獎，廣設科李宜縉、陳詩漢和曹惟智，資處科徐柏揚、商經科陳翊翔，也分別在商業廣告、網頁設計、電腦繪圖、程式設計及商業簡報5個類別競賽抱回獎項，表現出色。

吳孟容是二信國中部直升電機科學生，讀國中時加入創意研究社，對各種組裝很有興趣，並接觸Arduino公司資訊，培養思考並實作習慣。就讀電機科後投入多項創意競賽，曾拿到俄羅斯阿基米德國際發明展金牌，考取ICT 國際證照及工業電子國家證照，今年又在工程競賽得金手獎。

林芸均就讀建德國中時，參加不少職涯試探活動，3年前到二信高中參加職涯試探時，感受到程式設計無所不能，尤其得知電腦（AlphaGo）打敗世界棋王，下決心就讀二信資處科。當時媽媽有些遲疑，擔任電腦系統工程師的爸爸被她先說服，最後才如願升學，並有今日成果。

二信表示，拿到金手獎第2名的吳孟容及林芸均有個共同特色，就是會充分利用學校資源，生活作息正常，充滿學習力，並配合學校專業教師的指導。培訓雖然只有3個月，但因平日已養成功力，加上滿滿的活力與學習力，臨陣不亂，贏得好成績。

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