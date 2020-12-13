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Canon攜手公益平台文化基金會舉辦家鄉記憶攝影聯展 遇見最純粹視角與孩童感受快門流動

聯合新聞網 / 台北訊
圖／Canon提供
圖／Canon提供

小孩的笑容是世界上最純淨的存在，更是無可取代的無價之寶。全球光學影像領導品牌Canon 長期推廣影像藝術與攝影文化，更是連續四年捐出「Canon攝影馬拉松」全數活動報名費用，累積兩百萬贈與公益平台文化基金會，贊助「孩子的另一扇眼睛—校園攝影深耕課程」專案，透過長期攝影教學，培養偏鄉孩童對攝影的興趣。今年Canon再次合作公益平台文化基金會，以「家鄉記憶」為主軸，於福容飯店-滬水一方藝文空間與屯山國小師生一同舉辦攝影聯展，除了鼓勵孩童多拿起相機拍攝，也希望透過孩童最純粹的視角紀錄家鄉的色彩及風光，並將美好景色透過鏡頭分享給更多人。

此次攝影聯展藉由家鄉記憶的主題式攝影串聯108課綱學科，開啟孩童在各領域的觀察力、表現力及實踐力。攝影聯展開幕當天，邀請公益平台文化基金會執行長蔡慈懿、文曄教育基金會執行長溫淑媛、台灣佳能資訊股份有限公司 品牌暨企業公關部經理張嘉華、永續社會企業股份有限公司執行長洪昭閔同時也是執行偏鄉攝影圓夢計畫負責人，及屯山國小鄒惠娟校長、校內專責攝影計畫的詹于倩主任及許茹菁老師和501班9位同學一同出席，活動期間跟屯山國小同學逗趣的互動引導下，邀請孩子及其家人，踴躍分享自己眼中家鄉的樣子及拍攝的種種有趣經歷，孩子們還致贈親手製作的感謝卡，讓整個會場充滿溫馨及歡笑。

Canon台灣佳能資訊總裁 蘇惠璋表示:「Canon長期致力於影像公益與偏鄉關懷，並投入偏鄉兒童攝影課程、協助舉辦兒童攝影展，鼓勵孩童完成攝影的夢想，希望藉由實際的攝影教學拓展孩童的視野、實現孩童們的無限創意。此外，也透過攝影展多樣的主題設定讓更多人跟著偏鄉孩童進入他們眼中最真誠、純真的世界，Canon希望成為偏鄉孩童們夢想的推手，同時期望大眾能更進一步了解並一起加入關懷偏鄉孩童的行列。」

追逐夢想的勇氣 拿起相機感受快門流動

淡水屯山國小是偏鄉小學圓夢計畫的起點，偏鄉孩童常常因為環境的弱勢、資源的缺乏，弱化了勇敢追夢的勇氣，而在攝影志工持續三年的陪伴及鼓勵下，淡水屯山國小的孩子們正逐步實踐圓夢計畫，陸續完成出版攝影詩集及舉辦屬於自己的攝影展。

Canon與公益平台文化基金會期盼能藉由攝影深耕計畫，讓越來越多的孩童勇於拿起相機，培養美感、耐心等待與好奇觀察，將目光所見透過快門記錄保留下來，並發揮無價的創意，恣意翻玩影像，展現屬於小孩的無憂無慮。

「孩子的另一扇眼睛 / 屯山國小暨偏鄉小學師生攝影聯展」將從 2020 年 12 月 3 日起至 2021 年 1 月 31 日，於福容飯店-滬水一方藝文空間舉辦，以家鄉回憶為主題，展出一件件學生們具有人情味、富含活力的攝影作品。Canon希望能將孩童心中對於家鄉的記憶傳達給每位來參觀的民眾，同時喚起對於偏鄉孩童的關注。

圖／Canon提供
圖／Canon提供

【展出資訊】

展覽名稱： 「孩子的另一扇眼睛 / 屯山國小暨偏鄉小學師生攝影聯展」

展出時間： 2020 年 12 月 3 日(四) ~ 2021 年 1 月 31 日(四)

展出地點： 福容飯店-滬水一方藝文空間5F (新北市淡水區觀海路91號5樓)

展出學校： 新北市屯山國小，新北市瑞濱國小，新北市民義國小，新北市興仁國小

宜蘭縣大溪國小，宜蘭縣士敏國小，宜蘭縣大同國小樂水分校

偏鄉 淡水 夢想

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