香山高中新校舍明年啟用 絕美湖畔玻璃教室吸睛

新竹市香山高中舊校舍「游藝館」與「東風樓」興建於1963年至1965年間，因耐震係數低，有安全疑慮，市府投入一億元經費打造新校舍「馨岳樓」，規畫烹飪、音樂、金工等12間專科教室，鼓勵學生實作學習當創客；市府教育處今指出，新校舍採用清水模與通透採光，打造絕美的湖畔玻璃教室，預計明年2月完工啟用。

市長林智堅日前訪視「馨岳樓」工程進度，要求施工單位注意各項設施一定要合乎標準，並抓緊時程加裝設備，目前新校舍工程進度9成以上，預計明年新學期可讓師生進駐上課。

教育處表示，「游藝館」與「東風樓」已於三年前停止使用，新校舍「馨岳樓」為4層樓、16間教室的全新校舍，共有4間一般教室，還有12間烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦課程等各類專科教室。

專科教室旁也規畫設計生態池，從玻璃教室延伸出的寬敞木質走道，讓學生可以就近觀察、體驗生態，不僅可作為教學示範場域，也讓學生上課時就能親近自然。

教育處指出，新校舍由新銳建築師詹智鈞操刀，結合在地玻璃產業及學校美術工藝特色，整體建築以沉穩的灰白為主色調，米褐色點綴，戶外大階梯廣場連接一、二樓教室，提供學生更多活動空間，往下看就是一片綠草地的景觀中庭，打造通透的視野；三樓兩側走廊盡頭則各規劃了一處木質平台，可以眺望遠方景色，而絕美湖畔玻璃教室，更成為師生最期待的學習空間。