金門青少年文學獎頒獎 6歲童獲國小新詩組第一

第一屆金門青少年文學獎頒獎典禮今天舉行，6歲的陳丕楷獲得國小新詩首獎、何彥澄超齡書寫奪高中小說第一，令人讚嘆後生可畏。評審說，金門文學沒有斷層，只是掩藏在角落。

金門青少年文學獎由縣府教育處主辦，共有204篇作品參賽，邀請台灣和金門作家評審，選出高中職、國中小學小說、散文和新詩前三名與佳作，今天在金城國中藝文中心頒獎，由副縣長黃怡凱頒獎。

得獎者中令人矚目的是，只有6歲的陳丕楷勇奪國小組新詩組第一名。陳丕楷的父親是金門浯島文獎得主陳慶瀚，耳濡目染下，他也跟著塗塗寫寫。陳慶瀚說，陳丕楷對語言有高度興趣，而「新詩」其實就是一種語言。

陳丕楷以「好大的澡盆」形容池塘，就此發想展開創作，陳慶瀚從中協助，把陳丕楷的童趣一一捕捉下來，陳丕楷因而寫就了「阿公的池塘」。而透過陳丕楷的眼光，評審看到了不一樣的大人世界，深受感動。

罹患腦麻的金寧國中莊景涵以「泳向更美好的自己」獲得國中散組佳作，文中描述初次體驗游泳復健課程，不但完成「不可能的任務」，也從中建立自信。當父親莊國泰推著莊景涵上台，全場立時響起熱烈掌聲，坐在輪椅上的莊景涵則是露出靦腆又開心的笑容。

莊景涵國小時曾獲文化部文薈獎佳作，莊國泰說，女兒花了好幾個小時，邊構思邊滑動輔具，才完成作品，以女兒為傲。

金門高中二年級何彥澄獲得高中組小說第一名，一如作品「灰海的孩子」名稱，內容滿「灰色」，描述一個遭受霸凌孤獨徬徨孩子的內心世界。何彥澄分享時坦承，文中有一半是自己的經歷；對於結局灰色，他也直言，不喜歡快樂的結局。

評審李福井認為，這篇小說有節奏，超出寫實主義的手法，以何彥澄的年齡這樣入手，表現超齡。

除了李福井，擔任評審的還有有金門知名作家陳長慶、林媽肴、陳為學、洪春柳、楊樹清、顏艾琳、牧羊女、張國治、黃克全、許水富和蔡振念多人。

楊樹清表示，過程中「看到張愛玲，也在尋找楊喚」，看到年輕後輩無論是對生態、古蹟或時光的書寫，評審心中充滿喜悅和感動，他相信，金門文學沒有斷層，只是掩藏在角落裡，沒有被看見。教育處鼓勵青少年踴躍展現寫作才華，讓人看見。