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校慶移到清水祖師廟 彰化縣萬合國小迎回神龜當吉祥物　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
萬合國小每年都有10名學童通過英語測驗，今天校長陳金鍠代頒證書。記者簡慧珍／攝影
萬合國小每年都有10名學童通過英語測驗，今天校長陳金鍠代頒證書。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉小校有裁併校的壓力，挖空心思舉辦創意校慶，二林鎮萬合國小今天在社區信仰中心新興宮廣場慶祝建校56周年，並擲筊請示迎回新興宮飼養的一對烏龜，經過30名小朋友擲筊，24名小朋友擲出允筊，徵得主祀神明清水祖師同意，用轎子抬回烏龜作為學校吉祥物。

萬合國小全校6班、學童人數45人，上午敲鑼打鼓，沿著社區小路舞獅，經過里辦公處和社區活動中心，到達新興宮廟埕舉辦校慶表演和趣味競賽，活動過程中插穿校長陳金鍠頒發感謝狀給學校志工，及通過劍僑英語測驗的小朋友。

校慶重頭戲是迎回烏龜。陳金鍠表示，萬合國小校本課程是美感教育，教導小朋友用陶器、種子表達美感，今年校方和立賢教育基金會合作，有一位藝術家童嘉介紹童話「我家有個烏龜園」，啟發師生靈感，用烏龜當吉祥物，取其長壽、平安歸、守規矩的意象和諧音。

表演和競賽告一段落，有30名小朋友自告奮勇擲筊，祈求清水祖師同意賜給廟方飼養的烏龜，每人擲筊一次，2/3是允筊，廟方從水池抓出兩隻烏龜並綁紅綵，交給萬合國小教師，放在轎子上抬回學校當校龜，學生另獲贈紅龜粿「呷平安」。師生護送校龜到廣懿宮，小朋友表演太鼓給神明和社區居民觀賞，為今天校慶活動畫下圓滿句點。

萬合國小為了迎接校龜，已經挖好水池，注入清潔水源，這兩隻校龜將作為未來小朋友陶藝、種子創作、捏麵人、紙藝的模特兒。

新興宮神龜送給萬合國小當校龜。圖／萬合國小提供
新興宮神龜送給萬合國小當校龜。圖／萬合國小提供
彰化縣二林鎮萬合國小到社區信仰中心新興宮舉辦校慶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮萬合國小到社區信仰中心新興宮舉辦校慶。記者簡慧珍／攝影
萬合國小學童擲筊請清水祖師答應賜給平安龜。圖／萬合國小提供
萬合國小學童擲筊請清水祖師答應賜給平安龜。圖／萬合國小提供

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