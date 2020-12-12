孝道微電影獲獎！「囝仔」、「孝了嗎？」學生扛攝影機打破框架

教育部今舉行第二屆「高中孝道教育微電影競賽」頒獎典禮，今年共有97件作品、15件入圍。第一名由新北市復興商工廣告設計科學生作品「囝仔」拿下，南投高中李政益以自身家庭故事為出發點的作品「孝了嗎？」拿下第二名，他認為，陪伴才是最好的孝順，故事內容相當動人。

李政益來自南投雙冬，從雙冬到學校要轉兩次車，來回就要四小時，父母讓他一人獨自在學校附近租房，因此很少回家，高三為了拚升學考，更是回不了家。

爸爸種檳榔、媽媽在夜市擺攤。李政益說，台灣深陷升學主義，又因讀偏鄉學校，學校老師常灌輸「好好讀書，考間好大學，以後找好工作賺錢回家孝順父母」。他則開始思考，讀書的意義是什麼，等他真的賺到錢，父母等得到那一天嗎？

於是他拿起攝影機，利用周末回家陪伴父母工作，也讓他回味起國小時常早出晚歸陪伴父母工作的日常，不過父母也老了，畫面雖然熟悉，卻不再俐落。現在正在學校拚學測，偶爾也會拿出這部影片思念家人，每每重播都是感動。

新北市復興商工廣告設計科學生黃育泰、張綾真、周邑霖、李云禎、丁晉彥、張如萱有感於現代科技冷漠，親情間不善表達，常失去後才開始悔恨，他們自創歌曲，並拍攝「囝仔」MV，希望大家有愛就說出口。

李云禎表示，創作過程相當，如租借場地、打架情節都是不同的挑戰，前後共籌備近半年，撰寫劇本、找演員、後製，也從演員身上，學習到許多新的拍攝手法，傳承工作經驗，頗有收穫。

為推動孝道教育，教育部鼓勵學生透過多元影音形式表達孝道，第二屆參賽作品是去年一倍，作品型態也更加多元，包含類戲劇、廣告短片、簡易動畫、紀錄片等，有人透過老照片表達對長輩的思念，也有人走入父母的工作現場，也有人反思「什麼是孝」，強調把握當下，及時行孝就能讓父母感受心意。

「百善孝為先，但孝道難被重視，常因習慣而忽略」。國教署副署長戴淑芬表示，近年從師資培育、編列教材把孝道精神融入中小學生聯絡簿，也和台積電合作培訓志工，進入校園帶領學生體察孝道精神，政府民間共同合作。從競賽中也發現，年輕人雖然平常大剌剌，但在捕捉跟父母互動過程中，卻相當細膩，短短幾句話、細微動作都非常動人。