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去年順澤宮今年熱氣球 國立溪湖高中考前祈福包高中
再過41天就要舉辦大學學測，各高中無不想方設法激勵學生衝刺，國立溪湖高中今天舉辦考前包高中祈福活動，今年師生仿照台東熱氣球製作吉祥物，高三各班學生代表上台宣讀誓詞，期許夢想如熱氣球高飛，考上理想大學。
溪湖高中學生以宋詞詞牌浪淘沙填詞「氣球東去，蛋糕盡，肉包粽子保庇。放眼溪湖，人道是，狀元才子雲集。」宣示大考必勝，家長會長陳忠海致贈包子、蛋糕、粽子，祝福考生都能「包高中」。校長楊豪森代表接受，在活動結束分送到各班請學生享用，福氣滿滿。
高三學生綁妥祈福繪馬，回到校園中庭草地，各班推派代表讀誓詞激勵考試士氣，從誓詞內容可以得知人各有志，有的班立志考台、清、成、交，有的希望讀技職科大，顯示溪湖高中落實適性揚才，成就每一個孩子的多元教育理念。
去年吉祥物是順澤宮運動帽，今年緊扣活動主軸「騰空飛起熱氣球，我的未來不是夢－祈求高飛Seize the day！」師生合力製作圓夢追分熱氣球，象徵著「捷足先登，蓄勢升空，追分成功」，校長楊豪森叮嚀學生，考場中筆試測驗硬實力，面試表現軟實力，軟硬兼施踏進理想大學。
高三學生士氣高昂，高一、高二學生在教學大樓樓上觀看，感染氣氛，為樓下的學長學姐加油，祈福活動在師生仰望五彩氣球升高，期待夢想與未來的學習之旅乘風而起。
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